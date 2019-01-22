11歲獨子白血病過世　悲痛父患憂鬱症「兒子冥誕當天自殺亡」

▲ 男子無法走出喪子之痛，選擇自殺。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起悲劇，一名父親在心愛的獨生子突然因白血病過世後，受到嚴重打擊，出現憂鬱症狀，至今無法走出傷痛，也與妻子漸行漸遠，最終在兒子冥誕當天自殺身亡。

光州西部警察署22日表示，21日上午9時左右，於全羅南道地區擔任公職的41歲男子被發現在光州西區一處停車場的車內死亡。調查指出，他當天先是前往靈骨塔祭拜兒子，才做出極端的選擇。由於男子身上並無外傷，警方已經排除他殺嫌疑，預計將遺體交給家屬後終結此案。

據悉，男子年僅11歲的獨子罹患白血病，於2018年7月不幸過世。喪子之痛讓他備受打擊，因此患上憂鬱症，和妻子間的對話也大幅減少，偶爾對妻子開口時，也只是不斷重複著「對不起」。

這起事件透過媒體曝光後，令許多網友相當遺憾，紛紛留言表示，「是一名很愛兒子的父親呢，和兒子在天上一定要幸福」、「獨自被留下的妻子應該很痛苦吧」、「妻子同時也是母親，兒子應該不希望她也跟著走才對」、「好年輕的爸爸，應該很痛苦吧」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995