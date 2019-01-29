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20歲千萬網紅「現身30秒」！8千少女擠爆商場...釀塞車8小時

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▲▼美國網紅訪英國商場，8000粉絲擠爆。（圖／翻攝自IG／jamescharles）

▲才20歲的查爾斯已經擁有千萬粉絲。（圖／翻攝自IG／jamescharles）

記者錢玉紘／綜合報導

近年來有許多人自行經營網路頻道，靠著當YouTuber闖出一片天，美國一名年僅20歲的網紅查爾斯（James Charles）靠著拍化妝教學影片，累積了大批粉絲，甚至自創品牌，日前他到英國伯明罕為新開的店面站台，沒想到現場來了大約8千人，擠爆整個商場，還造成附近塞車超過8小時。

20歲查爾斯的來自紐約，他的YouTube頻道有1382萬人訂閱，IG也有1300萬人追蹤，人氣非常高，大部分的粉絲都是年輕人，他會稱呼粉絲「姊妹們」（sisters）。查爾斯因為在網路上拍化妝教學影片爆紅，之後開設自己的品牌「Morphe Cosmetic Store」，上週末第一間英國店面開幕，他也飛到伯明罕參加開幕活動。

查爾斯人氣超高，活動的商場湧入了超過8千名粉絲，許多人都一早就來排隊，擠滿了三層樓，所有的手扶梯都暫停運作，當他一出場，立刻被超高分貝的尖叫聲包圍，但查爾斯僅公開現身大約30秒，就前往250名比賽得獎者的會面活動。

 由於粉絲大部分都是年輕少女，許多家長開車載孩子前往活動現場，結果造成市區內的道路瘋狂塞車8個小時，明顯是主辦單位和當地政府低估了查爾斯的人氣。警方提到，Bullring商場事先有告知這場開幕活動，當天有出動了警力，協助維護附近的交通秩序，但數據也顯示，26日這天的車流量比平時多出許多，才造成交通大癱瘓。

之後，在一場電台訪問中，主持人也驚訝表示，自己天天看新聞，卻不認識查爾斯，他問道，8000人到場是很正常的事嗎，查爾斯回答，「這讓人很驚訝，但答案是『沒錯』，我之前在多倫多的見面會吸引了超過萬人，每次都會有瘋狂人潮出現」。

▲▼美國網紅訪英國商場，8000粉絲擠爆。（圖／翻攝自IG／jamescharles）
 

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