20歲千萬網紅「現身30秒」！8千少女擠爆商場...釀塞車8小時

▲才20歲的查爾斯已經擁有千萬粉絲。(圖/翻攝自IG/jamescharles)

記者錢玉紘/綜合報導

近年來有許多人自行經營網路頻道,靠著當YouTuber闖出一片天,美國一名年僅20歲的網紅查爾斯(James Charles)靠著拍化妝教學影片,累積了大批粉絲,甚至自創品牌,日前他到英國伯明罕為新開的店面站台,沒想到現場來了大約8千人,擠爆整個商場,還造成附近塞車超過8小時。

20歲查爾斯的來自紐約,他的YouTube頻道有1382萬人訂閱,IG也有1300萬人追蹤,人氣非常高,大部分的粉絲都是年輕人,他會稱呼粉絲「姊妹們」(sisters)。查爾斯因為在網路上拍化妝教學影片爆紅,之後開設自己的品牌「Morphe Cosmetic Store」,上週末第一間英國店面開幕,他也飛到伯明罕參加開幕活動。

查爾斯人氣超高,活動的商場湧入了超過8千名粉絲,許多人都一早就來排隊,擠滿了三層樓,所有的手扶梯都暫停運作,當他一出場,立刻被超高分貝的尖叫聲包圍,但查爾斯僅公開現身大約30秒,就前往250名比賽得獎者的會面活動。

I can’t believe this is my life pic.twitter.com/TOvGjNsk5d