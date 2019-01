3歲童0度雨天失蹤55小時　奇蹟生還「有一隻熊陪我玩」

▲北卡羅來納州境內有許多野生黑熊,光是2017年的統計就有1.7萬隻。(示意圖/取自免費圖Pixabay,與本文當事人無關,下同)

國際中心/綜合報導

美國北卡羅來納州3歲男童海瑟威(Casey Hathaway)上週二(22日)失蹤,家人焦急尋找45分鐘後急忙報警,但搜救人員搜索超過1000英畝都沒有找到人,直到55小時後才在灌木叢中尋獲;他事後向家人表示,自己這兩天一直和一隻熊待在一起玩。

綜合美國媒體報導,海瑟威22日和家人到曾祖母家拜訪,期間和鄰居兩名小女孩一起出去玩,到了傍晚卻只有女孩們返家,家人等了又等都不見人影,外出搜尋45分鐘還是沒有結果,這才報警請搜救人員出動協尋。

▲男童最後在樹林中被找到。

奇怪的是,警消出動無人機、直升機、搜救犬以及百名人力,搜索範圍擴大到1000英畝(約400公頃),找了55個小時還是沒有尋獲。由於當時天氣狀況不佳,不僅下著雨,低溫還一度降到0度,就在大家以為沒有希望的時候,熱心加入搜救隊的男子佛拉克(Lisa Fraker)24日外出遛狗時,聽到一旁的灌木叢傳來哭聲,這才找到失蹤的海瑟威。

幸好,海瑟威獲救時身上只有些許擦傷,雖然全身溼透但並無大礙,經過治療後很快又恢復原本健康活潑的模樣,他向家人聲稱,這兩天一直和一隻熊待在一起玩耍。克雷文郡(Craven County)警方表示,目前經過調查並未發現任何犯罪跡象,至於是否真的有熊陪伴,不排除是男童從喜歡的童話故事中想像出來的情節。

"He said he hung out with a bear for two days," Casey Hathaway's aunt posted on Facebook after the 3-year-old was found alive. "God sent him a friend to keep him safe," she insists. https://t.co/9pVKwZ0leS