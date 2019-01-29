3歲童0度雨天失蹤55小時　奇蹟生還「有一隻熊陪我玩」

▲北卡羅來納州境內有許多野生黑熊，光是2017年的統計就有1.7萬隻。（示意圖／取自免費圖Pixabay，與本文當事人無關，下同）

國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州3歲男童海瑟威（Casey Hathaway）上週二（22日）失蹤，家人焦急尋找45分鐘後急忙報警，但搜救人員搜索超過1000英畝都沒有找到人，直到55小時後才在灌木叢中尋獲；他事後向家人表示，自己這兩天一直和一隻熊待在一起玩。

綜合美國媒體報導，海瑟威22日和家人到曾祖母家拜訪，期間和鄰居兩名小女孩一起出去玩，到了傍晚卻只有女孩們返家，家人等了又等都不見人影，外出搜尋45分鐘還是沒有結果，這才報警請搜救人員出動協尋。

▲男童最後在樹林中被找到。

奇怪的是，警消出動無人機、直升機、搜救犬以及百名人力，搜索範圍擴大到1000英畝（約400公頃），找了55個小時還是沒有尋獲。由於當時天氣狀況不佳，不僅下著雨，低溫還一度降到0度，就在大家以為沒有希望的時候，熱心加入搜救隊的男子佛拉克（Lisa Fraker）24日外出遛狗時，聽到一旁的灌木叢傳來哭聲，這才找到失蹤的海瑟威。

幸好，海瑟威獲救時身上只有些許擦傷，雖然全身溼透但並無大礙，經過治療後很快又恢復原本健康活潑的模樣，他向家人聲稱，這兩天一直和一隻熊待在一起玩耍。克雷文郡（Craven County）警方表示，目前經過調查並未發現任何犯罪跡象，至於是否真的有熊陪伴，不排除是男童從喜歡的童話故事中想像出來的情節。