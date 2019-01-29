　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

3歲童0度雨天失蹤55小時　奇蹟生還「有一隻熊陪我玩」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲美洲黑熊。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲北卡羅來納州境內有許多野生黑熊，光是2017年的統計就有1.7萬隻。（示意圖／取自免費圖Pixabay，與本文當事人無關，下同）

國際中心／綜合報導

美國北卡羅來納州3歲男童海瑟威（Casey Hathaway）上週二（22日）失蹤，家人焦急尋找45分鐘後急忙報警，但搜救人員搜索超過1000英畝都沒有找到人，直到55小時後才在灌木叢中尋獲；他事後向家人表示，自己這兩天一直和一隻熊待在一起玩。

綜合美國媒體報導，海瑟威22日和家人到曾祖母家拜訪，期間和鄰居兩名小女孩一起出去玩，到了傍晚卻只有女孩們返家，家人等了又等都不見人影，外出搜尋45分鐘還是沒有結果，這才報警請搜救人員出動協尋。

▲▼霧、森林。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男童最後在樹林中被找到。

奇怪的是，警消出動無人機、直升機、搜救犬以及百名人力，搜索範圍擴大到1000英畝（約400公頃），找了55個小時還是沒有尋獲。由於當時天氣狀況不佳，不僅下著雨，低溫還一度降到0度，就在大家以為沒有希望的時候，熱心加入搜救隊的男子佛拉克（Lisa Fraker）24日外出遛狗時，聽到一旁的灌木叢傳來哭聲，這才找到失蹤的海瑟威。

幸好，海瑟威獲救時身上只有些許擦傷，雖然全身溼透但並無大礙，經過治療後很快又恢復原本健康活潑的模樣，他向家人聲稱，這兩天一直和一隻熊待在一起玩耍。克雷文郡（Craven County）警方表示，目前經過調查並未發現任何犯罪跡象，至於是否真的有熊陪伴，不排除是男童從喜歡的童話故事中想像出來的情節。

ET快訊
瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！吳宗憲戳破「最大盲點」
打牌爽胡大四喜！房裡「呻吟→淒厲尖叫」4人嚇傻　勸世文超毛

關鍵字：美國,失蹤,,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

遭父親淋冷水再掐脖、扯髮　10歲女童斷氣前哭喊「媽媽我怕」

夫揹456萬債妻哭崩坐11樓外牆　警勸：我姊欠1370萬，你們算幸運

快訊／IG崩潰死當！照片限動消失全空白…全球網友哀嚎：末日來了

車禍受傷「記憶重置」！女友忘了全部人　癡情男天天陪身旁「自我介紹」

生病買樂透！貨車司機獨贏92億元「爽瘋睡不著」：直接退休了

3歲童0度雨天失蹤55小時　奇蹟生還「有一隻熊陪我玩」

俏皮「黑黃勇士」腳踏花蕊手揮舞　模樣如拜年般：真是太萌了

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

3歲童0度雨天失蹤55小時　奇蹟生還「有一隻熊陪我玩」

俏皮「黑黃勇士」腳踏花蕊手揮舞　模樣如拜年般：真是太萌了

拍片突接「媽病危通知」　小薰瞞3個月泣訴：第一個沒媽媽的新年

中職／彭政閔最後一年拚2千安、2百轟　挑戰張泰山障礙

中職／北京奧運對韓撲上壘　彭政閔國際賽奮戰成人氣王

男大生「求實習機會」竟趁午休猥褻4女童　幼兒園震驚：他個性溫和

拜託別裝娘！男學生「嘟嘴拍照」　班導留言網看傻...狂轟：老師拜託別裝逼

滿天全鋼條！曳引車載20m鋼條迴轉　小黃插入駕駛座爆頭

全台「走春景點」攻略大公開！　從過年一路玩到元宵

高中音樂女師和學生不倫　分手後小男友聯合新歡逼她離職

嬰兒肚臍「鼓鼓的」！父母拿刀劃開要「放氣」　竟流出50cm腸子

中職／想像恰恰不是穿黃衫？　當年他差點加盟三商虎

新奇熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全..

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

俏皮蜂手揮舞　採蜜模樣如拜年

16歲「巨乳」妹想當老師　網友..

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

爽擠連線7顆衛星粉刺！網重看3..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

3歲童失蹤55小時稱：有熊陪我..

廁所四腳獸「上下動」　女孩兒偷..

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反..

億元風神現國道！大家猜車主是他

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好..

安希遛32E麋鹿奶　鼻頭又大又..

更多熱門

相關新聞

10童遭綁殘殺　生殖器牙齒全消失

坦尚尼亞西南部城鎮恩瓊貝（Njombe）去年12月發生大宗兒童綁架失蹤案，當局直到上周才尋獲10具兒童遺體。只不過，死者被發現時，多數人的生殖器遭切除、牙齒被拔掉。官員研判，此案應該與巫術有關，因為當地巫醫要求人們用人體器官來進行相關儀式。

全因1顆螺絲！紐時：iPhone回美生產機會小

生病買樂透　他獨贏92億元直接退休

快訊／IG崩潰死當！照片限動全消失

裴洛西邀川普2月5日發表國情咨文

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

2019日本出入境托運行李限制懶人包

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

12星座女「溫差指數」　雙子真的很難搞！金牛冷戰還是暖暖的

撞殘女拒賠　男哭窮臉書狂玩樂

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面