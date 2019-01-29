長庚「年終6個月」加碼1.5萬大紅包！　2萬名醫護受惠

▲長庚醫院。 （圖／翻攝自Google Map）

生活中心／綜合報導

辛苦一年都是值得的！長庚醫院第二年發出年終獎金「6個月」，再加上1.5萬元大紅包，堪稱業界最高，超過2萬名員工受惠，平均每名護理人員能領到10多萬元，醫師上看20至30萬元。其他醫院也加碼，像是振興醫院年終上看4至4.25個月，馬偕醫院則是把春節紅包從1.5萬元提升至2.5萬元。

據了解，長庚能大手筆慰勞醫護人員的辛苦，主要跟台塑集團2018年前三季大賺有關，台灣塑膠工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維、台塑石化等「台塑四寶」，去年全年稅後純益2109億元。醫院發言人黃璟隆表示，台塑業績好，帶動長庚持有的股利、股息增加，醫院年終才能夠維持去年水準。

▲醫護人員平時工作相當辛苦。（圖／記者張一中攝）

振興醫院年終也有4至4.25個月，副院長蔡勝國指出，董事會體恤員工辛勞，今年年終獎金較去年的3.75個月增加0.5個月，以護理人員來說，平均可領到12萬至15萬元。馬偕醫院副院長張文瀚則說，今年醫院營運收入增加，除了年終獎金1個月外，春節獎金提高至2.5萬元。

新光醫院的年終獎金落在3至3.75個月，並加發3000元特別獎金。副院長洪子仁指出，醫院十分重視醫護人員的福利，平時提供宿舍每個月酌收2500元，一旦醫護人員年資超過2年，就會退費6萬元，也就是說2年住宿全免，平時還有電影欣賞等活動。

▲上班族一年最期待的就是領到年終。（示意圖／記者張一中攝）

另外，台北醫學大學附設醫院的年終獎金，比照去年發放1.5個月，但另有考核獎金、獎勵金、春節禮金等。台大醫院、台北榮總及三軍總醫院等公立醫院，員工的年終獎金比照公務員標準，依照考績可達1.5個月。

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