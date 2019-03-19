杜英宗為楊智淵抱屈　還好聽他話給魏崢開刀純因健康轉特助

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

南山人壽董事長杜英宗今天為特助楊智淵抱屈，今年1月下旬從投資長暨資深副總轉任董事長特助，單純是考量個人健康因素所作的調整，全因他的心血管查出有問題而經名醫、振興醫院心臟醫學中心主任魏崢開刀治療已復原中。針對媒體詢問楊是否已退休，杜強調說「他還是我的特助」。

杜英宗在接受媒體聯訪時表示，楊智淵因為心臟之故本來說要退休，還說只剩幾年壽命，這麼嚴重，就念他說怎麼以前都沒有做檢查，逼他去給振興醫院心臟醫學中心主任魏崢看，並請總裁尹衍樑安排，結果發現有血管堵塞趕緊動手術。

杜英宗還說他人很好玩，做手術前竟然還開車到家裡來，拿他女兒愛吃的草莓送給杜。那是日本進口的，在南山微風廣場一顆要賣780元耶，不是很甜，連太太還怪說怎麼都吃光沒留一顆。杜並強調，「他沒有辭職，還是我特助。」

南山人壽在今年1月21日對於媒體報導原投資長暨資深副總經理楊智淵，受到去年投資部門同仁涉嫌用LINE炒股而轉職，特別發布新聞稿說明楊是因健康因素需要休養，並強調楊智淵資深副總加入南山7年多以來，帶領投資團隊履創佳績。

雖卸任投資長一職，但南山人壽借重他在投資管理數十年的豐富經驗，因此安排他轉任董事長特別助理一職，繼續協助公司的投資團隊運作。南山當時還一再強調此次人事異動的安排，單純是考量楊投資長個人健康因素所作的調整，與其他事件並無關聯。

▼南山人壽前投資長、現為董事長特助楊智淵。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

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