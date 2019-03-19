　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

杜英宗為楊智淵抱屈　還好聽他話給魏崢開刀純因健康轉特助

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者李蕙璇攝）

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

南山人壽董事長杜英宗今天為特助楊智淵抱屈，今年1月下旬從投資長暨資深副總轉任董事長特助，單純是考量個人健康因素所作的調整，全因他的心血管查出有問題而經名醫、振興醫院心臟醫學中心主任魏崢開刀治療已復原中。針對媒體詢問楊是否已退休，杜強調說「他還是我的特助」。

杜英宗在接受媒體聯訪時表示，楊智淵因為心臟之故本來說要退休，還說只剩幾年壽命，這麼嚴重，就念他說怎麼以前都沒有做檢查，逼他去給振興醫院心臟醫學中心主任魏崢看，並請總裁尹衍樑安排，結果發現有血管堵塞趕緊動手術。

杜英宗還說他人很好玩，做手術前竟然還開車到家裡來，拿他女兒愛吃的草莓送給杜。那是日本進口的，在南山微風廣場一顆要賣780元耶，不是很甜，連太太還怪說怎麼都吃光沒留一顆。杜並強調，「他沒有辭職，還是我特助。」

南山人壽在今年1月21日對於媒體報導原投資長暨資深副總經理楊智淵，受到去年投資部門同仁涉嫌用LINE炒股而轉職，特別發布新聞稿說明楊是因健康因素需要休養，並強調楊智淵資深副總加入南山7年多以來，帶領投資團隊履創佳績。

雖卸任投資長一職，但南山人壽借重他在投資管理數十年的豐富經驗，因此安排他轉任董事長特別助理一職，繼續協助公司的投資團隊運作。南山當時還一再強調此次人事異動的安排，單純是考量楊投資長個人健康因素所作的調整，與其他事件並無關聯。

▼南山人壽前投資長、現為董事長特助楊智淵。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

▲▼南山人壽前投資長、現為董事長特助楊智淵。（圖／記者李蕙璇翻攝網站）

延伸閱讀

►杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

►理賠最多爭議／手術險不是有開刀就一定給　還得過這二關

ET快訊
不吃東西「日喝5杯啤酒」！133公斤胖男2周後超狂成果曝光
女人才懂！月經沒來…她一摸女同事秒噴血　網讚：比驗孕棒靈

關鍵字：杜英宗,楊智淵,魏崢,南山人壽,投資長

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

失能險搶購潮發威　公勝保經統計：遠雄、元大與台灣人壽賣最狂

領200萬理賠住院險時還天天回家煮晚餐　骨折X光片拿錯邊很詭異　

強制險理賠失能殘廢常兜不攏　車禍導致左手無力竟遭拒賠

「失能險」可以理賠帕金森氏症？壽險公司：需進一步判斷

3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

孕婦跌倒出血剖腹生產　3狀況保險常拒賠

明知胎位...孕婦搭機赴美旅遊　緊急剖腹生產難獲旅平險理賠

儲蓄險買太多被盯上　資深主管：要避3雷小心愈存愈薄

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

智能の車險APP今起可免費下載　幫你避開容易肇事、超速違規路段　

杜英宗為楊智淵抱屈　還好聽他話給魏崢開刀純因健康轉特助

9家壽險淨值比高於5.5%　康健強打低保費高保障也入列

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

南山人壽興櫃添變數　淨值比還未達保險業IPO標準

AppleCare+登台　保險局：民眾買的是手機保單

產險網路投保前3大　抽獎比一比家電保費打折萬元禮券

儲蓄險買太多被盯上　資深主管：要避3雷小心愈存愈薄

理賠最多爭議／手術險不是有開刀就一定給　還得過這二關　

每月給超過1萬孝親費　人生設計所：身旁同事沒人做得到　

《復仇者聯盟4》預告藏假畫面！　導演認：觀眾太會猜了

《夢幻模擬戰》《空之軌跡》合作　人氣角色限時登場

韓女星被家暴「踹到流產送醫」　13天短命婚姻留陰影：不敢再嫁！

燒燙傷偏方「麵粉、蛋清」都上榜　專家教你正確選敷料！

不相信美國FAA！　加拿大將重審波音737 MAX安全認證

父突昏迷「內臟破裂」病危！他三跪九叩「求媽祖」許承諾…奇蹟竟出現

朴春街頭「快閃」！帶舞群LIVE唱新歌　麥克風藏淚點逼哭老粉

拜會卜睿哲談到兩岸　柯文哲重申「一家親表達善意」立場

26歲有村架純升格當媽！　遇恐龍家長「被逼下跪道歉」

銘傳人大學回憶的味道！「學姐冰店」3月底收攤

大逆轉／沒錢多買機票！　失業男阻妻同赴美抓狂緊跟「4樓狠扔」

保險熱門新聞

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　..

儲蓄險小心愈存愈薄　勿觸3地雷

理賠最多爭議／手術險　不是有開..

失能險搶購潮發威　遠雄、元大與..

每月給1萬孝親費很難？保險推父..

產險網路投保前3大　抽獎比一比

胡亦嘉槓金管會　樂天集團、張鈞..

國人太愛買儲蓄保單　致壽險業海..

南山首波「免體檢簡易投保」迎戰..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

保險業IPO標準上路　南山人壽..

新防癌險上路　產壽險保單理賠比..

壽險業2018年申訴排行榜出爐

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

更多熱門

相關新聞

杜英宗堂弟1億買南山投資保單　救了媳婦一命

南山人壽慈善基金會董事長杜英宗今天透露，堂弟跟公司買了1億元投資型保單，是公司的VVIP客戶，享有南山贈送的MRI等健康檢查，結果其媳婦發現有2顆腫瘤而提早發現，遂跟他說「保險很重要」，還到飯店宴請致意。

南山人壽興櫃添變數　淨值比還未達保險業IPO標準

保險業IPO標準上路　南山人壽興櫃將是審查首案

南山人壽「包下」整檔債券ETF　遭顧立雄盯上

6大壽險2月賺逾91億元　南山人壽奪下單月獲利王

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

「香港飛魚」練泳猝死得年26

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面