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「雙實支實付」補足額度！減輕醫療雜費+手術費巨額開銷　4大重點投保前秒懂

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▲醫療險內容相當複雜，民眾在投保前必須詳讀保單條款，規劃屬於自己的保障。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

民眾在投保醫療險時，選了「實支實付」的給付項目後，就以為整套保單的保障充足，但礙於條款內容不熟悉，往往都在保險事故發生而申請理賠後，才知道原來保障有漏洞。面對複雜的醫療險，錠嵂保險經紀人整理了「實支實付4大重點」，讓民眾了解細節後，再聽保險業務員介紹，才能規劃好自己的保單。

實支實付副本理賠即將於11月8日實施新制，民眾最多只能購買3張實支實付保單，也就是1張須出示收據正本的「正本理賠」保單，另外僅能購買2張提供收據副本即可理賠的「副本理賠」保單。

「實支實付」是上限內「花多少賠多少」，憑收據申請醫療給付，是限額內填補損失的理賠方式，又稱「限額給付」。民眾好奇的是，需要買到3張實支實付保單嗎？錠嵂保經整理了「實支實付4大重點」，幫助民眾了解自身需求。

重點一：實支實付額度要足夠

錠嵂保經表示，不少保戶以為實支實付是在符合理賠的前提下，支出多少、理賠多少，但實支實付有制定「上限額度」，並非真花多少就賠多少。醫療雜費裡的材料費和高規格手術費通常開銷最大，額度各在20萬以上較為保險。

「額度」若要高一點，「保費」也會跟著增加，因此要先根據自己的預算，拿捏出夠用的額度。如果一家保單額度有限，也可規劃第二家保單以補不足。

重點二：「手術」條款內容超重要

錠嵂保經指出，根據近幾年資料顯示，非住院的「門診手術」，也就是「動了手術未必會住院」，約佔所有手術的70%，因此挑選實支實付的醫療保單時，一定要選擇含有「門診手術費」的內容，這是最優先的考量。

另外，醫療險保單手術契約也有幾項挑選原則：

1、挑選含有「門診手術」項目的保單。

2、條款提及手術時，可能有「手術費用」和「外科手術費用」兩種說詞，前者範圍較廣，有利於保戶。

3、「手術費」項目描述裡，若包含「手術相關醫療費用」，等同手術衍生的相關雜費也會共用同一額度，較不理想；反之，有另外建立手術雜費的獨立項目，較有利。

4、盡量避開手術限於特定範圍的保單，例如，只理賠健保醫療費支付標準中第二部第二章第七節所列之手術項目。

5、為因應新型手術問世，盡量挑有註明當手術項目不在手術表上時，保險公司須同保戶一起協議理賠內容的保單。

▲生病，受傷，意外，住院，車禍，骨折，體檢，健康。（圖／pakutaso）

▲挑選實支實付的醫療保單時，專家建議優先選擇含有「門診手術費」的內容。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

重點三：規劃「雙實支實付」要注意的事

錠嵂保經表示，由於不少醫療行為需負擔的花費都頗高，動輒十幾萬元，一張實支實付醫療保單可能不夠，於是就會投保第二間保險公司保單。必須知道的事情是，投保第二張實支實付時，第二間公司須接受收據為「副本」，並同意承保才行，「兩間公司都接受副本就更方便。」

重點四：病房費補強有訣竅

錠嵂保經指出，實支實付的保單是限額內花多少賠多少，因此病房費用不會多給，然而，也有部分保單在理賠時，可以於「病房定額」與「病房限額」兩種方式擇一，這對消費者來說非常有利。例如，擔心病房費不夠，也可搭配一點定期的日額給付型保單，以利升級單人病房或補充看護損失等其它成本。

目前市面確實有部分醫療險商品完全利於保戶，且費率還是公認便宜，除了具備「門診手術費」及獨立出來的「門診手術雜費」之外，對於「手術」的相關規範也較有利於消費者。錠嵂保經表示，若交由專人規劃，可藉由主、附約的搭配，一次建構好更多、更完善的人身保障，協助組成更牢靠的「雙實支實付」。

▲住院醫療險相關保障介紹。（圖／記者楊絡懸製表）

▲住院醫療險相關保障介紹。（圖／記者楊絡懸製表）

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關鍵字：實支實付,雙實支實付,保單,保險雲,醫療險,意外險,傷害險

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