快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！在台灣耕耘30年　計畫今年底前完成出售

▲保德信人壽驚傳正準備轉手。（圖／翻攝自保德信人壽）

記者楊絡懸／台北報導

保險業界驚傳，在台灣耕耘30年的美商保德信人壽正準備轉手，預計今年底前完成交易。據悉，保德信人壽目前已與金管會溝通，可能將賣給金控公司或壽險業，正開始規劃接觸中，不過針對詳細交易內容，保德信人壽則以「不予評論」作為回應，未否認正準備出售。

業界14日盛傳保德信人壽正準備轉讓，《ETtoday新聞雲》記者也掌握此一消息，傍晚詢問保德信人壽，但保德信不願證實；稍後僅回應，保德信金融集團正在研議台灣壽險業務的策略計畫，包含出售的選項，而依照公司政策，「對於潛在的交易內容細節，我們不予評論。」

據了解，保德信集團調整全球經營策略，正研議退出亞洲市場，轉而布局新興市場；保德信人壽內部開始接觸潛在買家，買家可能是沒有發展壽險業的金控公司，或壽險子公司規模較小的金控公司。

台灣保德信人壽為美國保德信金融集團所屬的子公司，在歐美、亞洲及拉丁美洲都有營業據點，而在台灣的業務包括人壽保險及投信基金產品，銷售類型多為保障型商品。截至2019年9月30日，保德信人壽在台子公司總資產為新台幣1777億元，在21家壽險公司中僅排名16名，市占率不高。

若保德信人壽交易案順利進行，那麼台灣外商壽險公司將又少了一家。全球前幾大外商壽險公司，自1993年起陸續進軍台灣，打著全球知名保險集團的招牌，揚言要挑戰台灣壽險龍頭國泰人壽；不過在2008年金融風暴起，外商壽險公司陸續撤出台灣或縮減業務規模，像是ING安泰人壽賣給富邦金控、英商保誠人壽轉移業務通路至中國人壽、荷蘭全球人壽（AEGON）賣給中瑋一股份有限公司等。