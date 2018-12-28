40周睡好覺愛走路的運動咖　累積破萬點數保費直接打對折

▲「沒時間運動的人，早晚會挪時間出來生病。」新光人壽配合保險局政策性外溢保單，鼓勵民眾多運動多走路多睡眠，維持良好健康體況，也能享受保費回饋。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

平均一周三天走上8千步、睡眠持續6~8小時，維持40周良好生活作息及健康體況，就有機會獲得超過1萬2千點數隔年續約保費減半，這種好康都是保險局鼓勵民眾不要等生病才用到保險所推出的健康外溢類保單。

目前這類外溢商品已有國泰、新光及南山人壽推出的「健檢類」保單，還有台灣、富邦、中國、第一金及國泰人壽已上架「計步型」保單。

其中，新光人壽除了已配合政策推出一張健檢類保單之外，12月26日又新推出「睡眠+計步型」的創新保單，欲藉此鼓勵民眾多走路運動也要多睡眠，養足活力精神。

新光人壽商品開發部協理林立曄表示，這一張保單優於業界的除了好好睡眠、參加路跑等可以獲得獎勵點數之外，保費折扣從15%起跳~最高幅度到50%，遠遠超越其他同業的2%~23%的幅度。

當時保險局推出這款政策性保障型保單，就是希望透過運動點數、健康點數等外力的方式，讓保戶可以經由參與這些獎勵點數的機制，達成項目愈多、累積點數愈高，保持良好身體健康不會就醫申請理賠，就可以直接回饋到隔年保費，並且繼續享有保單的保障。

以新光這一張定期健康保險商品來說，35歲男性為例、住院日額1千元，年繳保費約3,458元。一年來有40周達標8千日步數、睡眠超過6小時，還會去打球、參加登高賽、10公里的路跑賽及連續3年未有住院理賠紀錄等，當累積到1萬2千點數時，隔年保費即降為1,729元，直接打對折。