　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

40周睡好覺愛走路的運動咖　累積破萬點數保費直接打對折

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼新光人壽配合保險局政策性外溢保單，鼓勵民眾多運動多走路多睡眠，維持良好健康體況，也能享受保費回饋。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲「沒時間運動的人，早晚會挪時間出來生病。」新光人壽配合保險局政策性外溢保單，鼓勵民眾多運動多走路多睡眠，維持良好健康體況，也能享受保費回饋。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

平均一周三天走上8千步、睡眠持續6~8小時，維持40周良好生活作息及健康體況，就有機會獲得超過1萬2千點數隔年續約保費減半，這種好康都是保險局鼓勵民眾不要等生病才用到保險所推出的健康外溢類保單。

目前這類外溢商品已有國泰、新光及南山人壽推出的「健檢類」保單，還有台灣、富邦、中國、第一金及國泰人壽已上架「計步型」保單。

其中，新光人壽除了已配合政策推出一張健檢類保單之外，12月26日又新推出「睡眠+計步型」的創新保單，欲藉此鼓勵民眾多走路運動也要多睡眠，養足活力精神。

新光人壽商品開發部協理林立曄表示，這一張保單優於業界的除了好好睡眠、參加路跑等可以獲得獎勵點數之外，保費折扣從15%起跳~最高幅度到50%，遠遠超越其他同業的2%~23%的幅度。

當時保險局推出這款政策性保障型保單，就是希望透過運動點數、健康點數等外力的方式，讓保戶可以經由參與這些獎勵點數的機制，達成項目愈多、累積點數愈高，保持良好身體健康不會就醫申請理賠，就可以直接回饋到隔年保費，並且繼續享有保單的保障。

以新光這一張定期健康保險商品來說，35歲男性為例、住院日額1千元，年繳保費約3,458元。一年來有40周達標8千日步數、睡眠超過6小時，還會去打球、參加登高賽、10公里的路跑賽及連續3年未有住院理賠紀錄等，當累積到1萬2千點數時，隔年保費即降為1,729元，直接打對折。

ET快訊
「台酒酒香拌麵」品質異常！全面下架、回收逾萬袋
iPhone鍵盤4個小密技　單手打字更快速
詹雅雯、韓國瑜跨年合體破局！拒唱「這首歌」遭退通告

關鍵字：睡覺,睡眠,走路,跑步,運動咖,獎勵點數,保費,對折,新光人壽,外溢保單,定期健康險

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

車禍後遺症頸椎卡卡　醫生說失能第7級人壽公司卻拒賠

外商人壽續推失能險保證給付240個月　破除業務通路傳言

失能險保費漲3成　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

LINE瘋傳失能險停售效應　2家人壽明年取消免體檢、保證給付

2小時班機延誤理賠大躍進　產險搶送聖誕禮物討好保戶

挑失能險先搞懂7種理賠金　每天407人交通意外導致生活難自理

燒燙傷摔車截肢又失明　失能扶助險33年共理賠1235.5萬

一張表看懂2019年新防癌險　保險局揮大刀砍理賠爭議

開特例！丙式車碰車險也能理賠撞護欄　產險公司踢到鐵板

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

40周睡好覺愛走路的運動咖　累積破萬點數保費直接打對折

新保戶從網路投保旅平險　下週起保額最高可買到1200萬

車禍相隔7年頸椎開刀　專家：拒賠意外失能險有理

出車禍才快繳保費想續約　產險：想拿理賠金得找法官談

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

車禍後遺症頸椎卡卡　醫生說失能第7級人壽公司卻拒賠

金管會人事異動　保險局局長改由施瓊華升任

壽險界贈白米空氣清淨機　傳愛到全國1919家庭安養機購

外商人壽續推失能險保證給付240個月　破除業務通路傳言

失能非高齡者專利　18~59歲青壯年光靠意外險缺口大　

貿易戰出現意外好處！　川普抑制全球化反讓「港口貨櫃爆滿」

經典格紋怎麼搭？學劉雯穿出氣勢、歐陽娜娜用運動風混搭

【瑪法達談星】十二星座12.26~01.01運勢　逆勢求進　物極必反

差點親密接觸！她椅縫中見「4小肉球」say hi　網譙爆：該容嬤嬤上場了

越南捕獲天菜女神！老司機「5天4夜極樂之旅」曝光：難收心　網推爆揪團

苗檢賄選幽靈人口再起訴11件　民意代表15人被提當選無效之訴

快訊／普悠瑪翻覆懲處「3任台鐵局長」定案！鹿潔身最重記大過

偷親午睡中的國小女童　桌球教練：模樣太可愛了！

「打電話賺錢」逃逸越勞都來這當機手　200越南人遭詐1500萬

死神放她7天假！老婦死2日復活　開口要「喝酒吃肉」後離世

保險熱門新聞

失能險保費漲3成　業務通路盛傳..

趕最後一天繳保費卻先出車禍　3..

出車禍才快繳保費想續約　產險：..

車禍相隔7年頸椎開刀　專家：拒..

車禍後遺症頸椎卡卡　人壽公司卻..

LINE瘋傳　2家失能險取消免..

金管會人事異動　保險局局長改由..

一張表看懂2019年新防癌險　..

新防癌險保費確定變貴　元旦全面..

失能險保證給付240個月　破傳..

新保戶從網路投保旅平險　下週起..

新款失能險保費漲幾成　3家人壽..

開特例！丙式車碰車險也能理賠撞..

40周睡好覺愛走路的運動咖　累..

更多熱門

相關新聞

出車禍才快繳保費想續約　產險：想拿理賠金得找法官談

到底保單續保的繳費日是以到當天晚上12時為止，還是以保單生效的中午12時為止，引起保戶與產險公司爭議。產險公司堅持拒賠，並聲稱若保戶無法接受只好交由法官裁判。

趕最後一天繳保費卻先出車禍　39分鐘後超商付款仍遭產險拒賠

乖貓等媽上床「累到融化」黏門邊

冬天泡澡舒服！老奶奶汪洗到度咕

新款失能險保費漲幾成　3家人壽口風很緊元旦揭曉

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

小玉發禮物時間一到「0人到場」

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

老公模型塞滿2層樓　網見神物跪了

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逛逛你喜歡的房子

加入降價立刻通知你，還可以抽iPhone！

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面