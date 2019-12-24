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UBI車險享保費折扣「行蹤定位全被記錄」！投保誘因不高…產險業淚：單月賣不到10張

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▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲有保費折抵優惠的「UBI車險保單」真能吸引民眾投保？產險業者賣得很辛苦。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

金管會鼓勵保險公司推出「UBI車險」保單，透過駕駛人使用車輛的情形、優良的駕駛行為，讓駕駛人可以享有保費折扣。不過，產險業者透露，該保單投入成本較高，但單月販售數卻不到10張，加上民眾多半認為個人定位資料會外洩出去，整體而言沒人敢嘗試，還有部分業者已經暫停銷售。

「UBI車險」是保險公司推出以駕駛人車輛使用狀況（Usage Based Insurance, UBI）的「駕駛行為車險」，用AI人工智慧分析駕駛人的駕駛行為，也會根據車輛使用狀況，包括駕駛時段、里程數、速度與轉彎等行為作為保費計算依據，若駕駛良好，即可享有保費折扣；也就是說，這張保單的優點是駕駛行為越好，駕駛人的錢就省得越多。

▲明台產險「UBI車險」結合「智能の車險」App。（圖／明台產險提供）

▲產險業者「UBI車險」結合「智能の車險」App。（圖／明台產險提供，資料照）

不過，對民眾而言，雖然「UBI車險」可以享有保費折扣，但缺點是要接受AI人工智慧蒐集駕駛人的行為與定位資料，讓許多人感到存疑。這意思是，保險公司可以得知保戶的行蹤資訊，包括民眾去了哪些百貨公司、汽車旅館、餐廳、旅遊景點等，都會被記錄下來。

根據金管會保險局統計，目前共有8家產險公司推出的「UBI車險」保單，包括國泰產險、明台產險、兆豐保險、新安東京海上產險、和泰產險等都有推出，截至今年7月為止，保費收入達1億3869萬元。

國外的「UBI車險」發展成熟，金管會當初鼓勵運用科技創新，產險公司也願意申請核准作嘗試「新型態保單」，豈料銷售狀況越來越慘，產險業者透露，一年售出約500至600多張，如今單月承保件數也僅個位數、不到10張。

▲和泰產險「UBI車險」安裝的Tag感應片。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲「UBI車險」安裝的Tag感應片。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

產險業者表示，國外投保「UBI車險」會請駕駛人在車上安裝「車載診斷系統」（OBD）盒子，用以分析里程數、加油、煞車及轉彎等數據作為準確的計價因子，然而，投保一輛汽車，就必須要裝置一台要價約2000至4000元的OBD盒，業者若認為成本太高，就會選擇使用較便宜的「感知器」連結手機App藍牙，分析資料較無OBD盒準確。

再者，當駕駛人的駕駛行為良好，可以享有保費折扣，民眾省錢有感就會續保；若駕駛行為尚可，不降價也不漲價，民眾還是有可能會續保；但當駕駛行為不良時，保險公司也不敢提高保費，就怕民眾被調高費率後，開始考慮其他家的車險商品，因此「UBI車險」會產生削價競爭。

至於保費折扣會吸引民眾投保嗎？產險業者表示，金管會明指資料庫蒐集必須合乎個資規範，尤其現代人越來越重視個人隱私，較少民眾為了折減一點保費，願意曝光自己的定位與行蹤，因此即便「UBI車險」立意好、鼓勵民眾安全駕駛，投保誘因也不會太高。

金管會主委顧立雄指出，這類型的保單確實會產生「逆選擇」的現象，也就是駕駛習慣不好的人反而不願意投保，但整體而言，必須端看計價因子是否健全，因此金管會仍鼓勵販售「UBI保單」，也將與產險公會一起了解。

▲▼明台產險總經理陳嘉文專訪,智能の車險App。（圖／記者李毓康攝）

▲「UBI車險」可以連結手機App。（圖／記者李毓康攝，資料照）

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