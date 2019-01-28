國字臉→尖下巴！「鴨王」爽收富婆百萬現金...網：有整容醫院推薦？

▲網路流傳的男公關過去和現在對比照。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

上海「白馬會所」一名男公關近日上演了「臉當飯吃」的真實案例。他在28歲生日會上，收到奧迪汽車、人民幣28萬現金（約127萬元新台幣）等28份禮物，被網友封為「鴨王」。但網路日前流傳一張聲稱是該男子的舊照，照片中的他不僅是「國字臉」，眼睛也比較細小，疑似「動很大」。

「白馬會所」事件近日在微博引起熱議，有網友po出疑似該名男公關的舊照，照片中的「鴨王」和現在的他差很大，特別是「國字臉」與現在的「瓜子臉」相距甚遠。有網友對此提出質疑稱，證件上的出生日期是1989年12月，理應是過29歲生日，但該男公關則是28歲，年齡上有差異。

▲網路流傳的男公關身份證照。（圖／翻攝自微博）

但也有網友分析「細看五官可以看出來確實是同一個人」。還有人指出，如果照片屬實，那這次「進廠維修」最少要做削骨、開眼角、人工臥蠶等手術。

據網路流傳消息，白馬會所對男公關「要求嚴格」，不僅需要有精緻的臉蛋，身高還必須在180公分以上。但有網友指出，該會所的大部分公關都經過不同程度的整容。

對此，不少網友表示，「整容真的可以改變命運」、「想去白馬會所工作，有什麼靠譜的整容醫院推薦？」、「不得不承認，這個世界長得好看機會才會更多。」

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▼網友評論內容。（圖／翻攝自微博）

▼ 白馬會所男公關。（圖／翻攝自微博）



