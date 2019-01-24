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壽險匯損2309億創新高重挫淨值　顧立雄：不需過度擔憂

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▲▼ 金管會年終記者會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(24日)召開年終記者會，會中公布2018年保險業匯損情況，其中壽險業整年匯損高達2309億元，創下歷史新高，導致壽險業淨值重挫2成，市場擔憂壽險業恐面臨系統性風險。金管會主委顧立雄今天表示，現在看起來，沒有因為淨值衰退對保險業經營受到影響，「不需要做過度的擔憂。」

去年下半年美國升息、台灣利率連凍，導致台美利差擴大，避險成本高達2.7%，導致壽險業去年避險成本暴增。根據保險局今天公布的數據，壽險業去年匯兌利益有2810億元，但避險損失就高達4840億元，再扣掉外匯價格變動準備金279億元，去年壽險業淨匯損高達2309億元。

▲▼ 壽險業2018年匯損高達2309億元。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲壽險業2018年匯損高達2309億元。（圖／記者戴瑞瑤製表）

若跟2017年相比，2017年壽險業淨匯損1761億元，已經創下新高，當時主要是因為新台幣大幅升值影響，壽險業大部分匯損都來自於匯兌損失；但到2018年就算新台幣走貶，但台美利差加大、避險成本報暴增，匯損情況仍止不住，2018年整年匯損高達2309億元，再次創下歷史新高，大部分反而都來自避險成本。

匯損創下新高，連帶壽險業獲利跟淨值都大衰退！2018年壽險業稅前盈餘只有842億元，比起2017年的1166億元，年減324億元、衰退高達27.8%；2018年壽險業淨值為1兆901億元，較2017年的1兆3638億元，年減少2737億元、年衰退20.1%。

市場擔憂壽險業恐現系統性風險，顧立雄今天表示，目前有密切關注資本適足率(RBC)，保險局正在研議要檢視壽險業淨值跟資產比，或是顛倒過來檢視，「至少現在看起來，沒有因為淨值對保險業經營有受到影響，不需要做過度的擔憂！」

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關鍵字：金管會,顧立雄,壽險業,匯損

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