2019己亥豬年　鹿耳門天后宮歡欣台灣年

▲台南市鹿耳門天后宮的文創品通寶、許願牌深受信眾歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮的文化季系列活動，又即將開鑼了！行將邁入第27年的台灣年，自農曆12月24日「送神日」的「封印大典」開始，接著是富有傳統年味的除夕夜「鹿耳門年夜祭」，一直延續到初五止，年節活動中，動、靜皆具，樣樣都是精彩好戲，歡迎大家來鹿耳門天后宮過個歡愉的新年。

新春活動中，從大年初一到初五的「鹿耳門天后宮台灣年」，場場都是好戲：除夕夜的年夜祭，俗稱的29暝，自晚上9時半開始，有台灣民俗藝陣團體表演、有祈年通寶船啟航、跟媽祖作伙圍爐、跨年守歲、開廟門、點頭香、拿「媽祖歲錢」、吃甜甜的圓仔湯來過新年，也期「全民有福、百年安康」。

大年初四早上10時的「迎喜神」，已列為台南市市定民俗，更是傳統祭典的典範；初五的「跋四季籤」，所跋公籤，則是今年的行事參考。此外，自大年初一起，動態的表演則邀請知名團體，蒞臨鹿耳門天后宮大廟埕表演，早晚各一場，早上9時半、下午1時半起表演，每場時間90分鐘。初一上午妤芊共舞舞蹈團，下午青峰樂團；初二上午小菊子樂團、下午爵士樂團；初三上午為喜悅舞蹈團、下午為藝陣民俗團；初四早上迎喜神大典、下午藝姿舞集；初五上午跋四季籤、下午藍調樂團表演。靜態的藝術展則有「鄭成功文物展」。

新春期間，民眾傳統會去廟裡拜拜許個平安，鹿耳門天后宮按例提供祈安求福的活動如點光明燈、過平安橋、安奉太歲、點姻緣燈；初一到初四的「賜通寶」，許願牌、蔭福旗則整天隨時辦理。封印大典、年夜祭、迎喜神、通寶、歲錢、許願牌....等等，已然成為鹿耳門天后宮獨具的節慶活動與文化創意品，普獲大家肯定與喜愛！歡迎有興趣的民眾前往，共度歡欣感性的台灣年。