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過年捐起來！4成弱勢兒少扛家計上學難　謝哲青籲捐幸福紅包

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▲▼4成弱勢兒少扛家計上學難　謝哲青籲捐幸福紅包。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會推動《無窮世代計劃》傳愛過好年，為弱勢家庭提供經濟扶助、生活與教育資源，愛心大使謝哲青(左二)號召社會大眾捐「幸福紅包」幫助弱勢家庭幸福團圓！（圖／家扶中心提供）

生活中心／綜合報導

農曆春節即將來臨，多數民眾最期待年前有機會領到年終大紅包，然而台灣仍有許多弱勢家庭無法感受過節的欣喜，因為對他們而言「過年是一天，過生活是一冬」，總是擔憂能否三餐溫飽、孩子平安長大。家扶基金會推動《無窮世代計畫》，攜手愛心大使謝哲青呼籲募集「幸福紅包」，幫助弱勢家庭安穩過好年。

依據家扶基金會弱勢家庭服務數據顯示，約28,090戶家庭中逾一成為隔代教養家庭，與十年前相比成長超過一倍，並根據【台灣兒少貧窮資料庫-2017年弱勢兒少生活趨勢調查】最新資料發現，隔代教養家庭困境多：逾5成環境吵雜擁擠、潛藏病媒等居住困擾；近六成家中無能力指導兒少課業；近4成弱勢兒少需自行賺取生活費，扛起家中經濟重擔。

知名作家謝哲青受邀擔任《無窮世代計畫-傳愛過好年》的愛心大使，謝哲青小時候家境辛苦，父母親長期忙於工作，成長階段多跟著祖父母一起生活。對於隔代教養家庭的生活困境頗有感觸，他分享：「還記得長輩常說，過年簡單，過日子才難。這句話道出弱勢家庭為生活疲於奔命，即使過年也是過日子，並不敢有太多的奢望！以自己過來人的經驗，我現在仍認真面對每一天，希望弱勢孩子堅定、有信心，一定能突破困境、有翻轉的機會！」

家扶基金會何素秋執行長表示：「家扶基金會扶助近3,000戶的隔代教養家庭，每一戶現況背後都有動人的親情故事。家扶推動扶幼服務的方案與活動中，常常看到這些隔代長輩們參與的身影，年邁的長輩除了憂心生活著落，對子孫的企盼真的需要社會大眾一起扶持，幫助弱勢兒少成長的路走得更順遂！」家扶基金會呼籲社會大眾支持《無窮世代計畫》，新年「幸福紅包」募款目標為5,000萬，邀請您傳愛過好年，扶助弱勢兒少生活與教育所需，幫助孩子邁向無窮的未來！

家扶基金會《無窮世代計劃》http://www.ccf.org.tw/new/endpoverty
※捐款專線：04-22061234
※捐款管道：郵政劃撥：戶名/家扶基金會；帳號/00224801（備註「無窮世代」）
家扶官網、LINE Pay、萊爾富Life-ET、OK超商OK GO、街口支付、
遠傳電信語音捐款591993、台灣大哥大語音捐款518093、中華電信語音捐款51199

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關鍵字：公益,愛心雲,家扶中心,兒保,幸福紅包,無窮世代

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