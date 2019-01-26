憨兒無法表達咬到「手上都是疤」　 媽淚謝三三吾鄉：肥皂救了他

記者胡順惠／採訪報導

畢業於臺灣大學社工系的尹又令，2015年投身社會企業，創立「三三吾鄉手工皂」，進而與台東李勝賢文教基金會合作，希望喜憨兒不僅能從中找到成就感，也能達到復健效果。其中，讓他最感動的是來自家長的答謝，有媽媽哭著跟他道謝，說原本無法表達而亂咬手的兒子，現在專注投入皂絲工作，手變得白泡泡幼咪咪。

創業的契機要從4年前說起，尹又令大三時參加台新銀行的社會企業創業比賽獲優勝，到台東參訪社福團體，用社會企業的模式幫忙解決問題，到李勝賢文教基金會參訪，以生產手工皂為作業目標，再由基金會名義販售，原本以為很簡單，後來攪5分鐘手就很痠了，此時身旁的一位喜憨兒默默接手，讓他相當感動。

「孩子專業又熟練，是真的可以做出來品質很好的東西！」尹又令表示，大部分的人會買喜憨兒製作的產品，一般都是出自同情心，相對不會太重視品質好壞，像是不好吃、不好洗也沒關係，但憨兒應該是可以做出品質好、創新及價格合理的產品，希望讓大家知道憨兒也能很專業。

▲現在憨兒都培養出專業技能，能自己各就各位分工。（圖／三三吾鄉提供，下同）

手工皂製程可拆解成14個環節。尹又令解釋，他們會根據每個孩子的特性分班，把工作拆解，再選擇適合的孩子，有的孩子力氣很大，但手一直抖，沒辦法做精細動作，這樣就能幫忙攪拌，讓每個人可以做自己適合的工作，還可以復健以及學習到分工合作。

尹又令表示，「現在孩子已經很厲害了，都會自己各就各位，有的人拿油、有的加熱、有的拿冰塊。」他現在為基金會提供6項服務，包含培訓技術、提供免費設備、行銷、採購、研發新產品、品牌聯名曝光。

讓尹又令印象最深刻的是，曾有老師說過孩子們很喜歡做，但就是怕賣不出去怎麼辦。於是，他決定每兩個月跟基金會訂購，再透過包裝行銷給大家，這樣可以保障喜憨兒的收入，而且也比還沒合作時的收入高。

▲尹又令想讓社會大眾知道，憨兒經過訓練也都可以很專業。

尹又令也積極開發新產品。他舉例，會與在地小農合作，就曾打造地瓜手工皂，因為地瓜裡面有很高的澱粉質，能讓肥皂去汙、去油能力增強；也打造旅行用的皂絲包，重量很輕方便攜帶，還可以從頭洗到腳，不僅避免浪費，對環境也很有幫助。

尹又令還說，他們也會舉辦體驗室工作坊，「讓孩子們擔任老師，教社區居民做手工皂，也能從中獲得成就感。」他認為，台灣身障人口非常多，很多都被關在家裡，情況會越來越差，希望能提供一個穩定的工作環境，對任何人來說都很重要。

▲尹又令（中）希望讓憨兒都有穩定的工作。

尹又令在幫助喜憨兒的過程中，小明（化名）的故事讓他最感動。他分享，小名是極重度障礙的孩子，沒有任何口語能力，連要與不要都無法表達，只能透過敲打、咬自己表達想法，因此手上有很多傷口，但引進皂絲技術後，發現孩子能專注將肥皂一片一片切成絲，反而是班上表現最好的。

「這孩子的媽媽來接孩子時竟然哭了，她說孩子手上的傷不見了，手變得白泡泡幼咪咪（台）。」尹又令說，提供穩定的工作外，也會制定服務計畫，連家長都很感動。未來，尹又令積極推廣婚禮小物，計畫已經著手半年左右，2018年時蠻多新人都給予好評，希望有更多新人可以選用，讓「你的婚禮可以傳遞平凡的幸福」，一場婚禮可以提供20位身障學員一星期的工作量。

▲你的婚禮可以傳遞平凡的幸福。