螯足上長滿了黑色硬毛 　「郝柏村蟹」現身新社加塱溪

▲剛毛假方蟹螯足上長滿了黑色硬毛，形似郝柏村的招牌眉毛，部落的族人叫做「郝柏村蟹」型態特殊容易辨識。（圖／花蓮林管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處楊瑞芬處長表示，林務局推動生態保育，從過去的保護動物到現在提倡國土生態綠色網絡，東部的森川里海串接動物棲地連結，其中加塱溪溪流生態調查的成果非常豐碩，近期在調查中發現新社部落稱做郝柏村蟹的剛毛假方蟹！

林務局花蓮林區管理處107年起於花蓮縣豐濱鄉新社村的加塱溪流域進行二年期的溪流資源調查，紀錄到許多洄游性魚蝦蟹種類以及溪流棲息環境。

新社村加塱溪資源豐富，上游原始森林與海岸山脈所帶來的礦物與食物，提供河海洄游甲殼類良好生存環境，並進而成為部落食用資源，與林務局里山倡議的精神相同，讓森林、河川、部落、海洋共存共榮永續利用。

豐濱鄉民代表潘禎祥表示，這種螃蟹因為形似時任國防部參謀總長郝柏村的招牌眉毛，而被部落的族人叫做郝柏村蟹，十分好辨認。

洄瀾風生態有限公司研究員吳政澔表示，弓蟹科的剛毛假方蟹的螯足上長滿了黑色硬毛，型態特殊容易辨識，而剛毛假方蟹主要棲息在東海岸乾淨的河川中下游至河口的石塊下，為雜食性生物，以腐葉、動物屍體、螺貝類、水生昆蟲等為食，主要為夜間活動，屬於降海型的洄游性生物，在生殖季時會遷移至河口繁殖後代，在其生活史與海洋的關係十分密切，也是一種適合部落參與了解溪流健康的生態指標物種。