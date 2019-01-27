光燦月津喜迎金豬　紙玩藝燈節暖身　鹽水八角樓搶先亮相

▲為迎接燈節的來臨，鹽水區公所與南榮科技大學合作舉辦「光燦月津、喜迎金豬」燈節踩節暨紙玩藝創作成果展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節期間鹽水舉辦月津港燈節，以燈光藝術結合月津港水岸地景，吸引大批遊客朝聖，為迎接燈節來臨，鹽水區公所與南榮科技大學合作舉辦「光燦月津、喜迎金豬」燈節踩節暨紙玩藝創作成果展，由南榮科大師生創作大型紙雕在鹽水八角樓展出，1月26日傍晚啟燈展出至3月3日，成為今年燈節搶先開跑的系列活動。

南榮科技大學的學生發揮創意，運用生活中的舊報紙、廣告傳單、廢紙及紙箱等環保材質，製作「紙玩藝」大型紙漿雕塑作品，包含「水月福鹿」、「百業興隆」、「圓滿富貴」與「幸福喜樂」等數件作品，除了運用豬年的元素外，更結合水月橋及興隆橋等在地歷史文化，創作別具特色的成果，為今年月津港燈節增添了不一樣的色彩。

為了營造熱鬧的節慶氛圍，鹽水區公所特別邀請在地的學生進行創意裝扮踩街，將紙玩藝作品從南榮科大護送至鹽水八角樓，其中岸內國小醒獅隊、仁光國小的鼓隊各展現了小朋友的精神與活力、鹽水國小的舞蹈隊穿上卡哇依的造型，更是讓沿途的民眾及遊客們讚嘆不已！

除了學校之外，社區及藝陣等團體參加踩街活動，包含關督府、鎮南宮、橋南社區、坔頭港社區、南榮樂齡大學、月津風華發展協會、鹽水樂齡學習中心及月津港商圈發展協會，鄰近鹽水的頑皮世界動物園也帶著可愛的「藪貓」娃娃一起共襄盛舉，從青壯年到銀髮族，每個人臉上都洋溢著迎接慶典的喜悅！

區公所也在現場設置了政策宣導的闖關活動，讓參與的民眾能夠在活動中吸收許多不一樣的知識，包含近日國人最關注的非洲豬瘟防治、登革熱防治、地震避難三步驟及1991報平安拼圖闖關遊戲等防災防疫宣導、心理健康衛教宣導、鹽水蜂炮及燈節活動的觀光導覽等，闖關活動完成還可以獲得限量宣導品，讓鄉親們大呼「賺到了」！

鹽水區長呂煌男表示，月津港燈節每年邀請國際知名藝術家及國內頂尖藝術團隊共同創作，去年甫獲德國紅點設計大獎肯定，已經成為鹽水小鎮的國際品牌，歡迎大家來到鹽水，感受國際級的燈節響宴，品嚐在地美食，漫遊在地文化巷弄，不容錯過。