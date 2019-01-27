動力飛行傘疑遇氣流不穩　傘友摔落溪床大腿骨折

記者陳崑福／屏東報導

雲林縣高姓男子今27日早上在屏東縣三地門疑使用動力飛行傘時，不慎摔落河床，他以自己手機向119求助，屏東縣消防局獲報出動7輛各式救援車輛及13位消防人員前往救援，利用手機GPS定位回傳座標點系統，將摔落口社溪床擴大搜索後將他救出，送醫救治，醫師珍斷右大腿有開放性骨折，意識清楚。醫師還在詳細檢查傷勢。

▲高姓男子今早在三地門駕駛動力飛行傘，摔落溪床，右大腿骨折。

▲▼消防人員現場救援。

屏東消防局於今27日早上8時44分接獲高姓民眾報案，指他使用動力飛行傘起飛，疑遇到氣流不穩，摔落了河床，但不知道摔落地點，大腿疑似骨折受傷，無法站立。

消防人局以系統定位簡訊回傳並請報案人透過手機GPS定位回傳座標點，經交叉比對後確認位置大概位於三地門鄉口社溪河床（廣興橋與口社橋）範圍內，立即派遣三地門分隊、高樹分隊及特搜大隊，出動各式消防車7車13人前往救援，由三地門分隊小隊長許國志帶隊。

經搜救人員於口社溪河床擴大搜尋後，於9時34分在該地點附近河床搜尋到高姓男子（53歲），意識清楚、右大腿開放性骨折，由三地門救護車送往屏東基督教醫院就醫。高男說，籍設雲林，目前在台南工作，利用假日到三地門飛行動力飛行傘，不料發生意外。