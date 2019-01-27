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立委補選／陳建銘指控賄選　何志偉：清者自清、濁者自濁

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記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日登場，選前一天卻扯出賄選案。民進黨候選人何志偉26日在建成圓環舉辦寒冬送暖活動，現場發放泡麵、白米，引來被視為「柯家軍」的對手陳思宇的父親、台北市議員陳建銘質疑賄選，晚間更前往地檢署提按鈴申告。何志偉27日前往投票時受訪，他強調，「清者自清、濁者自濁」。

▲▼被指控賄選，何志偉回應。（圖／記者張榮恩攝）

▲被指控賄選，何志偉回應。（圖／記者張榮恩攝）

陳建銘26日指出，接獲民眾檢舉，到現場發現到處都是何志偉的旗子、布條，現場還發送泡麵、白米，可以說都超過百元以上，而且贈送是給不特定人士，當下立刻打電話到反賄選檢舉專線，打了一下午沒人接，隨後向大同分局回報，要蒐證時現場卻馬上被工作人員收拾得乾乾淨淨。

▲▼台北市立委補選人何志偉、陳思宇、陳炳甫。（合成圖／記者蔣婕妤、屠惠剛、呂佳賢攝）

▲台北市立委補選人何志偉、陳思宇、陳炳甫。（合成圖／記者蔣婕妤、屠惠剛、呂佳賢攝）

陳建銘批評，當初民進黨因徐欣瑩發放3公斤白米而控告她賄選，徐欣瑩最後被移送，那何志偉呢？交由檢調處理，如果何志偉沒有犯法，希望也能還給他公道。

何志偉27日早上九點多前往陽明山國小投下手中選票，他受訪時回應，「清者自清、濁者自濁，我想好多好多問題，志偉已經講得很明白，志偉放棄美國國籍、志偉也在馬祖當兵，志偉漂亮的問政成績單都是事實，這次面對大量抹黑攻擊，志偉不予回應，主打政績政見牌。」

▲▼被指控賄選，何志偉回應。（圖／記者張榮恩攝）

▲被指控賄選，何志偉回應。（圖／記者張榮恩攝）

選舉結果傍晚就會公布，何志偉說不緊張是騙人的，但更多的是面對未來的歡喜期待。至於天氣冷，是否擔心投票率低，何志偉向選民喊話，「拜託不要讓候選人孤單，尤其是有努力的候選人，給他一張票的肯定。」

▲▼被指控賄選，何志偉回應。（圖／記者張榮恩攝）

▲被指控賄選，何志偉回應。（圖／記者張榮恩攝）

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