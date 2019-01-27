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廈門高崎機場推出惠台服務　持台胞證可直接備案走自助通關

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▲廈門高崎機場推出惠台服務　持台胞證可直接備案走自助通關,大陸機場,大陸通關。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門高崎機場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

距離春節剩下不到10天，廈門高崎機場為保障台灣旅客春節期間的出行，高崎邊檢站推出了6項對台服務，包括「在機場口岸入境大廳增設自助通關信息採集備案點」，只要持台胞證（台灣居民往來大陸通行證）完成備案採集，就能立即使用自助通關服務，通關速度可加快4至5倍。

▲廈門機場,非洲豬瘟防疫,米格魯,檢疫犬。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門高崎邊檢站近日推出了6項方便台胞的通關服務，包括增設自助通關人員信息採集備案點、增加出入境記錄憑證自助打印設備、升級推出7×24小時「愛心通道」便民舉措、建立服務兩岸交流往來「專用通道」機制、營造「鄉音連兩岸」良好通關氛圍、成立「同心橋服務組」。

推出的各項服務中，最受關注的就是「增設自助通關人員信息採集備案點」，據了解，持台胞證必須先進行備案採集後才能自助通關，因此對台灣旅客使用自動通關造成了一定程度的限制。

▲廈門機場,非洲豬瘟防疫,米格魯,檢疫犬。（圖／記者蔡紹堅攝）

此次在入境大廳增加了採集備案點以後，旅客便能直接在入境時進行採集，並立即使用自助通關服務。邊檢站指出，自助通關服務可自動查驗證件、指紋、臉部訊息，操作順利的話，旅客在10秒內就能完成通關，速度比傳統的人工查驗快4至5倍。

「愛心通道」的部分，服務時間由客流高峰日拓展至平日，範圍從出境延伸至入境，服務對象擴大至攜帶兒童的家庭及年長旅客等，並積極服務祭祖、進香等兩岸民間鄉俗往來，為攜帶大件進香儀仗的台灣同胞通關提供便利。

「專用通道」機制方面，邊檢站將主動對接地方台辦等單位，在中華傳統佳節和海峽論壇、台交會等涉台重大活動舉辦期間，為兩岸同胞往來、交流和合作提供更便捷的通關服務，人性化開設專用通道，進一步提升通關便利化程度，有效促進兩岸人員交往與交流合作。

▲廈門機場,非洲豬瘟防疫,米格魯,檢疫犬。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：廈門,廈門高崎機場,自助通關

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