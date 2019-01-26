不只平潭！廈門合作高雄港　2018對台進出口額達2880億

▲集裝箱轉運車輛進出廈門港。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

繼高雄農產品20日到貨福建平潭後，廈門海關26日也公佈稱，率先與「高雄關」建立緊密友好合作關係，開闢兩岸互認新渠道。此外，廈門去年對台的進出口額再創新高，達到634.3億元人民幣（約台幣2880億元），同比增長5.4%，其中，對台農產品的進口居大陸首位。

廈門海關24日披露，2018年廈門關區對台灣進出口達634.3億元（人民幣，下同），同比增長5.4%，其中出口283.4億元，同比增長5.8%；進口350.9億元，同比增長5%。值得注意的是，廈門關區進口台灣農產品居大陸首位。

《中新社》指出，近年來，廈門海關推出多項措施深化產業扶持，對台灣輸往大陸的農產品採取便利化通關模式，對台灣輸大陸水產品免於提供台灣官方的檢測證書，縮短台灣鮮活易腐貨物通關時間；對台灣輸大陸食品實施「源頭管理、口岸驗放」，改批批查驗為口岸抽查驗證。

廈門海關也發揮區位優勢，開辟兩岸互認新渠道，率先與台灣「高雄關」建立緊密友好合作關係，與台灣4個基層海關均建立關務聯絡窗口，推動兩岸首票監管互認通關、首票對台小額貿易艙單驗核作業、首票申報信息互換等成果落地。

▲運到福建的高雄柳丁。（圖／華岡集團提供）

同時，廈門海關深化兩岸「經認證的經營者」（AEO）互認試點，2018台灣AEO企業在廈門進口值居大陸試點口岸之首。該海關對兒童玩具、嬰幼兒紙尿褲、食品接觸產品和服裝等從台灣地區進口的部分消費品試行第三方檢驗結果採信，2018年受理申請20批，貨值2319.7萬元。

此外，為便捷兩岸人員往來，廈門海關簡化兩岸「小三通」客輪檢疫管理，通關提速50%以上；推動台車入閩（福建）檢疫查驗常態化，採取多項措施將車輛通關時間縮短為原來的三分之一。

廈門海關還放寬海運快件業務準入，創造性開展對台海運快件經金門轉關換船的拼箱業務，提升通關時效近30%，降低企業物流成本50%；創新兩岸直航航空器檢疫模式，提升通關效率。

廈門海關數據還顯示，自去年8月5日與金門通水以來，福建已通過管道運輸方式供應天然水（淡水）134.3萬噸。

▲貨運車從船中駛出。（圖／翻攝自微博／中國平潭）

由高雄港輸往平潭的農漁產品於20日上午抵達，這次輸送的農漁產品共有55個標準貨櫃，總重大概約有500噸，總價值高達2200萬，海運時間大約9小時。首批抵達平潭的高雄農產包括芭樂、鳳梨、蜜棗、香蕉、木瓜、荔枝、芒果、高麗菜等農作，而漁產品部分則有石斑魚、虱目魚、凍魷魚等。