青少年「打」警察？　大園警分局躲避球冬令營寓教於樂

▲大園警分局舉辦躲避球冬令營，達寓教於樂功效。（圖／大園警分局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「打」警察，不犯法？桃園市大園警分局為向青年少宣導「反毒品、反詐欺、反幫派、反賭博」觀念，採寓教於樂方式，舉辦「躲避球冬令營」活動，邀請轄內60名學生參加；未料，開賽不到2分鐘，員警們就全數出局，分局長林信雄被球擊中後開玩笑說：學生們因難得能以球「打」警察，難怪用力打！

為鼓勵青少年利用寒假期間，從事正當的休閒活動，大園警分局於26日上午，在大園國中體育館舉辦躲避球冬令營暨反毒品、反詐欺、反幫派、反賭博宣導活動，邀請轄內60名學生一同前來參加。

▲▼大園警分局舉辦躲避球冬令營，達寓教於樂功效。（圖／大園警分局提供）

活動首先由大園分局長林信雄進行預防犯罪宣導，說明最新的詐騙手法及反毒品、反幫派等觀念。接著進行開球儀式，由大園警分局及學校老師們各派6人，在球場內接受學生們的躲避球攻擊，看那一方能撐的比較久才被「殲滅」。

結果，開賽不到2分鐘，大園警分局人員就全數出局。而正式比賽則是由60位學生分成3隊來進行，學生們因分組對抗產生強烈的求勝心，無不卯足全力想贏得比賽，讓賽況非常激烈，每位學生都玩得不亦樂乎，直喊「明年還想參加!」

大園分局長林信雄表示，寒假期間青少年休閒活動時間增加，學生們容易受到不法份子的吸收及慫恿，從事不良活動或涉足不當場所，因此特別舉辦這次躲避球冬令營活動，讓學生們能抒發過剩的精力，以及培養強健體魄及團隊精神，同時達到預防犯罪宣導的效果，讓學生們得以運動健康方式過寒假。