防範非洲豬瘟　台東縣進行防疫演練

▲台東縣非洲豬瘟防疫演練。（圖／記者楊均典攝）

▲台東縣非洲豬瘟防疫演練。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

演習視同作戰「春節9天連假台東防疫工作不休假」，台東縣動物防疫所25日在台東縣農產公司內大動作與環保局、警察局、消防局、肉品市場、養豬協會以及國軍聯合模擬演練，演鍊過程動作逼真，台東縣長饒慶鈴呼籲全民共同防疫，防疫工作春節不休假。



現場與會之專家學者也檢視演習過程並提供防疫相關建議給台東縣政府參考，其中屏科大林昭男教授指出，非洲豬瘟傳播速度慢、感染力強，建議養豬戶若發現豬隻異常死亡就要立刻通報、立即處理，必須落實將運豬車司機、車內設備消毒工作、且追蹤載運過程中停車地點，確實杜絕疫情擴散。。

饒慶鈴感謝及肯定參演單位的辛勞，非洲豬瘟沒有任何疫苗或藥物可供預防或治療，萬一傳入臺灣，會波及飼料、運輸、肉品製造商、甚至一般小吃業，將造成難以估計的損失!縣府團隊也持續加強各項防疫整備工作。

另外，目前台東縣共有426戶養豬戶，5萬3819頭豬，其中大部分小型養豬戶大多混合使用廚餘養豬，仍然有相當程度的風險，因應瞬息萬變的疫情。轄內的養豬場也都能做好生物安全防疫自我管理工作，如果台東淪陷了，全台也應該沒有一個縣市倖免，希望大家都能夠共同來防疫，今年春節將有9天連假，估計應有許多遊客到台東，為了讓大家安心，春節期間台東縣「防疫不放假」。