北京衛視春晚邀楊冪+唐嫣！　力壓湖南台被封「最受期待」

▲北京衛視和湖南衛視的春晚陣容最受矚目。（圖／上海熱線，下同）

大陸中心／綜合報導

隨著豬年春節臨近，大陸各大衛視為了搶佔春節晚會的收視率，紛紛在明星陣容上「下血本」。衛視的嘉賓名單21日紛紛出爐，湖南衛視華人春晚有成龍、張傑等；安徽衛視有李榮浩、張韶涵等；東方衛視請來費玉清、李宇春、TFBOYS等。其中，北京衛視被稱「最令人期待」，有楊冪、蔡徐坤、唐嫣、樂華七子等。

各大衛視的春晚陣容名單公佈後，北京衛視和湖南衛視最引人熱議。北京衛視請來的明星，包括楊冪、蔡徐坤、王凱、羅晉 、唐嫣、楊紫 、關曉彤、許魏洲、樂華七子（朱正廷、范丞丞、黃明昊、畢雯珺、丁澤仁、李權哲、黃新淳）等。

湖南衛視舉辦的華人春晚請來成龍、張杰、蔡徐坤、魏大勛、ONER（岳岳、卜凡、木子洋）等。至於小年夜春晚則有李宇春、張杰、劉宇寧、程瀟等。

▲ 東方衛視嘉賓陣容。

東方衛視春晚嘉賓分別有：李宇春、費玉清、王俊凱、王源、易烊千璽、劉昊然、阿米爾汗、張云雷、周筆暢、尚雯婕、韓雪、黃景瑜、魏大勛等。

▲ 江蘇衛視嘉賓陣容。

江蘇衛視請來毛不易、劉宇寧、符龍飛、汪蘇瀧、迪瑪希、胡夏、周潔瓊、韓雪、汪小敏等。

安徽衛視名單有張杰、李榮浩、張韶涵、汪蘇瀧、SNH48、騰格爾等。

▼江蘇衛視嘉賓陣容。

山東衛視春晚有王力宏 、王菊、ONER（岳岳、卜凡、木子洋 、靈超）、騰格爾等。江西衛視則請來劉濤、羅晉、楊鈺瑩、阿雲嘎、SING女團、平安、鳳凰傳奇等。遼寧衛視名單有李健、朗朗、宋小寶、岳云鵬、孫越、霍尊、王千源、印小天、SNH48等。

▼江西衛視嘉賓陣容。