妻在家遭性侵「活拔器官」　老公被迫直擊悲劇剖背慘死

▲夫妻遭到殘忍殺害，嫌犯犯案過程令人髮指。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

巴西44歲女子阿馬拉爾（Cristina Amaral）去年1月遭到殘忍殺害，她先在家中被一群歹徒性侵，身上多處受到傷害，當時她的老公約文納（Juvenal）更是只能直擊這場悲劇。殘忍的是，警方調查後發現，這群惡男很可能還將夫妻倆的屍體吃下去。

阿馬拉爾原本跟老公待在家，一群男子卻突然闖入民宅，試圖搶走值錢的財物，她因為沒有給錢，不僅遭到侵犯，根據後來的驗屍報告顯示，包括子宮等的內臟器官都不見，生前她則被埋葬在巴西東北部卡馬薩里（Camaçari）的後院，屍體已經腐爛。

當時，約文納就在現場，他被迫直擊老婆遭到侵犯的畫面，後來他還被一陣毒打，背部有剖開的傷痕。嫌犯事後更坦承，他們吊死受害者，並砍去妻子的頭。

調查人員表示，阿馬拉爾受到殘忍的性虐待，手臂在她還活著的時候就被拔掉，她的丈夫則被迫觀看。凶案部門的負責人則說，嫌犯疑似吃掉夫妻的部分屍體，這可能與某種儀式有關。

警方最後逮捕5名嫌犯，其中3名是未成年。專職調查的警探桑托絲（Maria Tereza Santos）表示，大家聽到這起案件時都相當震驚。鄰居則形容，這對夫妻有著善良又正直的個性，平時默默過著低調的生活，怎料憾事就這樣發生。