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社會 社會焦點 保障人權

網友「比利」嗆殺3名遊戲實況主　便衣警進入世貿電玩展待命

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圖文／鏡週刊

1名謝姓網友日前在直播頻道嗆聲，要在2019年台北世貿電玩展殺死3名電玩實況主，據了解，謝男在去年就曾在電玩展時突然亮刀要求實況主下台，還劃傷工作人員，在當時引發軒然大波。轄區信義分局獲報後不敢大意，先在昨（24日）通知謝男到案說明，並派遣便衣員警進入電玩展現場進行維安。

2019年台北國際電玩展24日在台北世貿會館盛大開幕，但1名綽號「比利」的謝姓實況主卻在直播頻道上嗆聲，表示要到展場內殺死「吉祥」、「Mona」以及「超負荷」等3名實況主，消息一出引起警方重視，並通知謝男到案。他在訊後也被依恐嚇、妨害自由函送法辦，同時派出員警至電玩展內待命，不容一次意外發生。

本刊調查，謝姓男子已非首度在網路或會場鬧事，2018年台北國際電玩展期間，本名張家盛的直播主「超負荷」在舞台上直播時，謝男突然持折疊刀衝上舞台叫囂，並要求張男下台。雖然工作人員即刻制止，卻被他揮刀劃傷，直到警方到場將他壓制才結束騷動。

事後警方調查，謝男因要求與張男一起開台遭拒，因此先在網路上揚言要「砍了」該名實況主，還在電玩展現場大喊：「我只是想紅，他不讓我紅我就找麻煩！」脫序行徑令人捏把冷汗。


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關鍵字：鏡週刊,電玩展,比利

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