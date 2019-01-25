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【瑪法達談星】十二星座01.23~01.29運勢！安渡險灘　吉祥如意

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【瑪法達談星】十二星座01.23~01.29運勢！安渡險灘　吉祥如意

上週1月21日的年度「獅子月食（滿月）」大秀與全年最幸運日—「歲星／金星合相」餘溫依舊，另一波超級吉兆又連袂而來的「水瓶座之月」本週，從星象角度解讀，水瓶座基調的飛來驚喜、輕狂不馴、打破威權、求新求變等社會氛圍，加上「歲星／金星合相」象徵的和諧圓融、互惠共利，將在年度封關前帶來希望之光。

值得注意的星象大事有：1月23日的警示—「水星／天王星角衝」；1月24日的水星入駐水瓶座；1月25日的年度超級吉訊—「歲星／火星三合」；與1月29日的一級吉訊—「太陽／水星合相」。

理財星象分析家指出，落在元月18日到25日年度星象財訊最密集區段的本週，上述三大超級星象訊號伴隨月食效應，通常歐美龍頭股市會有3％左右的大幅上下彈跳。財星仍停調性樂觀射手座的本週期，容易出現集體非理性情緒擺盪。過度簡化問題或過度貪婪輕敵。投資人宜在熱潮中急流勇退，見好就收、停損停利。

就個別星座而言，歲末封關進入倒數階段的本週，星象訊號強度與密度仍高居第一季之最，一如上週，星象正訊號仍遠遠壓過負訊號，當運星也仍居壓倒性多。最當運星落在特別受到大吉星歲星眷顧，工作、事業、財力與人際都交出滿意成績的牡羊座。實力在機運的推波助瀾下，封關前將以全方位滿意完勝。

運勢居次的是年度之星射手座。擁有金星、火星先後幸運加持，人生勝利組常客的他們將再下一城，在歲末亂局中脫穎而出，成為多方位、多角度都很上鏡頭的要角；好運第三的是雙子座。守護星與太陽合相且轉進事業宮，年初以來的好運道居高不下，難得的是，能以更接地氣的方式實現遠大目標，前景看好。

  • 愛情運：★★★★
  • 金錢運：★★★★
  • 事業運：★★★★

（★★★★★為滿分）

星座排行
  • 牡羊座：有求必應、錦上添花、有志竟成，運勢最旺。
  • 射手座：探囊取物、供不應求、多軌並進，機會最多。
  • 雙子座：蒸蒸日上、進退有據、大展長才，事業最強。
  • 魔羯座：點石成金、超額加值、不虛此行，財運最佳。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（01.23~01.29）火象星座運勢。

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

心想事成，人氣可用。守護星與歲星呈吉相的這段日子，「美夢成真指數」大漲，是工作或情感夥伴關係大進階的幸運期。對理想目標很有清晰概念，還擁有不少鐵粉與鐵桿夥伴協力作戰，懂得善用集體智慧與資源整合發揮槓桿效應，在歲末之際挾持高人氣再度創造一波事業高潮。

考運較預期為佳，同儕自信帶動士氣，抗壓力強，不該犯的錯降到最低，該得的分數一分不少；事業展現黑馬潛力，有逆襲勝出之兆。錢運正、偏財雙軌齊下，待遇調升、收支有餘，中獎收禮不少。愛情是幸福方程式有解。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

去異存同，通權達變。守護星與水星合相的這段期間，協調力與溝通力發揮正向助力。周旋與複雜矛盾的現實情勢，有賴高EQ與靈活手腕從各式結盟關係中尋求衝突最小、共識最大的雙贏對策，沒有獨立運作、片面決斷的空間。夥伴宮吉星高照，臨場表現不錯，考績忠實反映實力，封關前以事業小成作收。財運吉。愛情是攜手同行。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

福至心靈，事事如意。守護星接二連三與金星和火星呈吉兆的這段日子，好事連連、左右逢源。腦力與直覺判斷變得敏銳精準，總是在對的時候出現在對的地方，做了正確的事，輕取眾人覺得難度很高的獎賞。年底庶務繁忙、狀況時起之際，卻也正是展現多功能才華、專業廣度大肆嶄露鋒芒的好時機。考場、職場靠專業豐富有料、緊扣時事潮流勝出。切記以短攻短打、速戰速決、靈活博通為致勝心法。業餘轉正、插柳成蔭。營業財報轉佳、紅包獎金挹注多，財源滾滾而來。愛情是種止不住的怦然。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（01.23~01.29）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

運籌帷幄，決戰千里。「心機指數」大增的這段日子，低調操持、實力可觀，不到必要揭牌，不輕露鋒芒。不是隱身幕後扮演策士客卿角色，就是以無名者身份默默進場挑戰，有反敗為勝、後來居上或外卡奪冠之類的黑馬潛力。考試成績落點遠比預期出色。事業結盟出現某重大提案，年後大有可為。摸彩抽獎手氣佳。愛情是種幸福魔法。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

穩中求進，安全下莊。安全牌奏效的這段期間，無懈可擊的防禦就是最佳攻擊。在周遭哀鴻遍野之際，守住既有版圖、維持平日水準，就能確保一定的勝算。拿手強項不失分，再從基底往上加值，專注眼前、沉著應變，最終落點將遠比好高騖遠、扼腕犯錯還要值得喝采。事業班底、人脈資源助攻不少。財富吸金大增。愛情是個幸福暖暖包。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

守望相助，如釋重負。主觀期待與客觀情勢出現落差的這段日子，提防過度簡化問題或現實感不足。封關前諸事繁雜、千頭萬緒，優先順位得擺在收拾戰場、出清庫存或精簡重心上。事業推案、年度計畫大致勾勒藍圖，達成合作協議與結盟意象，利年後復工立即進入狀況。法律問題順利落幕，有貴人。紅包行情佳。愛情是互許一世的約定。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（01.23~01.29）土象星座運勢。

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

出類拔萃，意興風發。喜獲歲星超級加持且太陽停駐成就宮的這段日子，事業在封關前將有一番高能見度的造勢、炫技或鍍金。正值年度「功名利祿」看好度相對高點，考運、官運與情運都很不錯，利建立威信、位階攀升、品牌肯定、金榜及第、喜結良緣等事。氣勢正強、機會甚多，社交魅力是攻心武器。發財可期。愛情是顆紅艷的蘋果。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

喜降甘霖，軍心大振。守護星與太陽合相的這段期間，歲末封關前即時捎來某佳音捷報，及時為困擾多時的某困局解套，更為大膽放手一搏增添無比信心。堪稱重新搶回主導權、進一步恢復情勢可控感的幸運分水嶺。事業進入遊戲規則改寫關鍵期，主力放在改善SOP、完成預定進度，可望及格過關。金錢好事上門多。愛情是種幸福慣性。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

論功行賞，收穫滿滿。財富宮坐擁兩大吉星拱照的這段期間，又到每年兌現職場價值的旺季，封關前將喜迎一波財富榮景，加值力堪稱年度之最。事業經營兼具短期與長期發展佈局，年終作帳結案、快速應變與接軌高端市場游刃有餘。置身忙亂而不失可靠的產值與效率。福利薪資、獎金紅包等行情佳。有大手筆開銷。愛情是種深心承諾。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（01.23~01.29）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

雙星報喜，名耀金榜。守護星繼太陽之後雙雙入駐事業宮加持的這段日子，不僅擁有中長期領先優勢，近期內還將有與工作或健康有關佳音傳來，歲末封關事業績效逆勢大進。有意延伸國際觸角、跨界合作、異業結盟或爭取專業排名晉升者，可望如願。核心競爭力仍是致勝關鍵。驛馬星動。中獎率高，紅包行情看俏。愛情是顆嚮往大海的心。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

待價而沽，身價不菲。「熱門指數」衝高的這段日子，聚焦力、話題性或知名度正值年度高點，有可能因緣際會在社會情緒推波助瀾下，成為新聞話題或網紅人物，一夕成名。年度工作收尾已近完備，延續上週好手氣，封關前最後驗收與代表作品及時交卷，贏得正面評價，全年將以欣慰收成落幕。獎金紅包厚度滿意。愛情是幸福光源。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

趁勢搶進，機不可失。水星繼太陽之後湧入本命宮的這段日子，雙星報喜，正值年度最當運之月。儘管歲末封關周遭軍心大亂、無暇戀戰，卻也是若干好構想、好機會默默探頭且最少競爭對手的好時機。值得反其道而行，搶先卡位。順利敲定某新通路或新盟友，有助年後快速搶攻、拿下勝局。注意交通。財富略嫌虛胖。愛情是座幸福高塔。

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