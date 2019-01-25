男直播嗆聲在台北電玩展殺3實況主　便衣警入內埋伏



▲自稱比利的直播主在直播頻道嗆聲，要到電玩展殺3名實況主，警方在24日通知到案訊後函送地檢偵辦。（圖／記者樓菀玲攝）



記者柳名耕／台北報導

1名謝姓男子在直播頻道嗆聲要在台北電玩展殺死3名電玩實況主，警方獲報後在24日已經通知謝男到案說明，訊後依恐嚇、妨害自由罪嫌函送台北地檢署偵辦，同時派遣大批便衣警進入電玩展維安。

本名張家盛的直播主「超負荷」2018年時攤位舞台上直播，自稱是「比利」的直播主謝承祐卻突然拿出折疊刀，衝上舞台，朝群眾叫囂，並要求張家盛下台。

工作人員立即制止，卻被謝男以折疊刀劃傷，混亂中，謝男自己的手指也劃傷。直到警方到場，將謝男壓制在地，並帶回警局，才結束一場騷動。

當時謝男否認犯案，強調揮刀的不是他，不過警方調查，謝男因要求與張家盛一同開台遭拒，先是在網路上揚言要砍了「超負荷」，甚至持刀在舞台上時，大喊「我只是想紅，他不讓我紅我就找麻煩！」。

結果比利日前又在直播頻道上嗆聲，表示要到2019年的電玩展殺死實況主吉祥、Mona以及超負荷，警方獲報後在24日通知謝男到案說明，訊後依恐嚇、妨害自由送辦，同時派出大批便衣警在電玩展內維安。

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