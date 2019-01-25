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「買房那天，我請債主們吃飯」！他負債2000萬：苦日子會變好風景

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圖文／鏡週刊

買房子入厝那一天，我請了一群債主來吃飯，他們是我的大哥、二哥、大姊，以及朋友，感謝他們讓我慢慢還債。

每次看到新聞有人負債自殺，像是爸爸、媽媽帶孩子一起燒炭，就想起18年前，我也負債2千萬元。那時沉迷賭博，喜歡贏錢的感覺，成天跟朋友打麻將，一台5千元，一晚輸贏20萬元，常常賭整晚，白天睡覺，醒來後跟朋友喝酒，晚上又賭。

做生意的貨款被我賭掉，銀行信用破產，搞得連孩子的學費跟健保費都付不出來，跟親戚借，也借到親戚不理我了。躲債的生活是必須假裝不在家，聽到電話聲或敲門聲就害怕，擔心債主上門。我整天待在家，全靠太太出門發傳單養家，覺得自己很沒用，一度想，是不是該去死一死？想著想著沙發就被我坐壞了。身邊的人罵我怎麼不去找工作？坐著就會有錢嗎？但是欠這麼多錢，就算吃頭路也還不完。

張水河與太太、女兒的出遊照。（張水河提供）

我大姊是最早到台北工作的人，她當洗車工，一天辛苦工作12個小時，很節儉，趁房價還便宜的時候，買了房，有一天我對她訴苦，她便賣了房子，湊了1千萬元幫我整合債務，大哥、二哥也賣地，大姊對我說：「你的心要靜下來。」

在家坐了1年，我從賣紅豆餅、碗粿、牛仔褲開始，有朋友介紹開貨車路邊擺攤賣鞋子好賺，台北常下雨，我一天開1百多公里，到各地市場賣。大概有8、9年吧，記憶都是空白的，腦子只想著賺錢，有時一個月才回家一趟，二個女兒長大了都不知道，幸好她們很獨立。

還完最後一筆債，是5年前。我開完最後一張400萬元的支票，就跟老婆說：「我們買房子吧？」老婆說好。她這十幾年都跟我在車上四處擺攤，始終沒有一個家的安定感。有了房子，問她感覺，她說：「終於有一個家的滿足感。」

每次開車經過曾經擺攤的路口，我就會問女兒，還記不記得跟爸爸一起賣鞋子的回憶？去宜蘭玩，老婆聊的不是哪裡風景漂亮，而是曾經在哪個市場擺過攤。那些辛苦的日子，都成了記憶裡美好的風景。

張水河　58歲　新北市板橋區　特賣會老闆


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關鍵字：鏡週刊,張水河

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