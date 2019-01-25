日日接收死亡威脅！LGBT成箭靶　巴西男同志議員閃辭「保命」

▲珍威利斯（左二）長期致力於爭取少數族群權利，卻因此被盯上，讓他無法出門。（圖／翻攝自珍威利斯推特）

國際中心／綜合報導

巴西首位公開出櫃的國會議員珍威利斯（Jean Wyllys）在推特投下震撼彈表示，自己將辭去議員職位，並暫時離開巴西一陣子。據悉，威利斯自從首次當選議員後，長期受到死亡威脅，甚至無法離開自家，連他的兄弟姊妹與母親也不堪其擾。

威利斯日25日在推特上表示，「保護備受威脅的性命，也是為了好日子奮鬥的一種方式。」暗示自己即將辭職。而他的職位將由同樣為同志議員的大衛米蘭達（David Miranda）接替。據了解，威利斯長期受到死亡威脅，讓他不堪其擾，事實上，早在2018年4月他就曾發文呼籲社會大眾一同重視恐怖威脅。

根據《法新社》報導，威利斯雖然還沒有正式辭職，但他的辦公室已經出面透露，對於長期的人身威脅，威利斯已決心辭職，離開巴西與位於里約熱內盧的住家，保障自身安全，但並未說明辭職後的去處。

根據《聖保羅頁報》，有人猜測他閃辭的原因是因為2018年波索納洛當選總統，而是從他當選後，不見改善且日益增加的暴力程度。他強調，巴西社會對於LGBT群體的攻擊狀況十分嚴重，而他作為工作人物，自然成為對方的眼中釘，為了自己的性命，只能離開巴西。