被綠營質疑干政　韓國瑜妻子李佳芬：做公益不因雜音而退卻

記者宋德威／高雄報導

高雄長庚紀念醫院與癌症希望基金會共同邀請知名跨界藝術家「眼球先生」， 於新落成的「永慶尖端癌症醫療中心」,現場邀請高雄市長韓國瑜妻子李佳芬蒞臨，李佳芬被媒體問及上次到偏鄉從事公益活動，被疑「干政」，心情是否有受影響，她回說「不會因雜音而退卻行動」。

▲▼李佳芬參加高雄長庚紀念醫院 於新落成的【永慶尖端癌症醫療中心】,打造彩繪藝術空間，透由溫暖明亮的大型壁畫、可愛繽紛的藝術雕塑，翻轉診療空間氛圍，療癒癌友心情。（圖／記者宋德威攝，下同）

李佳芬說，「我不會因為什麼雜音就退縮，什麼事情就是磊落，這從剛才大家提及如何鼓勵癌症病患和家屬一樣，社會上需要每一個人多一點付出，看看自己能做多少，盡我們的所能，盡量去做，我不會擔心什麼事情是干政的。

高雄長庚紀念醫院每年癌症新發個案佔全國 5.4%，是中南部病人數最多的癌症 診療醫院，為秉持 王永慶創辦人「取之於社會，用之於社會」的理念，並提供南 台灣癌症病人國際水準的醫療服務，斥資逾五十億元建構「永慶尖端癌症醫療中 心」，於 2018 年 10 月 29 日開幕，為南台灣尖端醫療的重大里程碑。

高雄市長韓國瑜上任至今剛好滿月，媒體問李佳芬為市長打了幾分，李佳芬笑著回說，我知道他非常盡力的，「他很用心在做事，應該是給100分超過了吧。」