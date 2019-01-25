柯文哲想跟韓國瑜「舊情復燃」　沈富雄：枉費智商157

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜兩人一北一南，為全台人氣最旺的地方首長。對於兩人之間的關係，柯文哲日前於電視專訪表示，合得來「愛恨都不需要理由」，更為韓國瑜公開再度修理民進黨新潮流。民進黨前立委沈富雄認為，柯文哲有意和韓國瑜「舊情復燃」，枉費智商有157。

柯文哲在電視節目中大讚韓國瑜，稱他擔任北農總經理期間，除了發書給員工讀，也會讀書，且常常睡在公司，公司又有盈餘，是個做事認真、豪爽的人。話鋒一轉，柯文哲直言民進黨一定很後悔，新潮流當初為了北農總經理的位置，用檢調弄掉韓國瑜，「拜託，如果你要用那麼大力氣去對付他，那慶富案你們要不要去查？兆豐案要不要去查？用同樣力氣查好不好。」

沈富雄在政論節目上分析，韓國瑜2018九合一選戰為了柯文哲沒有幫丁守中站台，如今立委補選則為陳炳甫北上，讓柯文哲感覺到與韓國瑜間的關係有變化，所以才重起戰火，希望跟韓國瑜「舊情復燃」。

不過，沈富雄認為，隨著選舉將至，韓國瑜的黨性越強，柯文哲此舉枉費智商157，韓流不可能靠向他。

韓國瑜22日現身大同區海霸王茶館，幫國民黨候選人陳炳甫站台，向民眾喊話，一定要好好的把陳炳甫推進立法院，他對士林大同區的土地有深厚感情，他是一個很棒的民意代表，他完全可以立即勝任立法委員，他準備好了，希望大家給他一個機會。