學測英文難度平易近人　名師林熹：寫作將是高分關鍵

▲林熹講解今年學測英文考題。（圖／記者陳雕文翻攝。）

記者陳雕文／台北報導

大學學測第一科考為英文，補教名師林熹分析，考題整體平易近人，多了令人耳目一新的知識和故事，只要注意文意線索及文章梗概，便可輕鬆作答，所以主戰場將會是寫作！

單字題的部份，林熹分析，只須注意題幹文意前後的線索。題組內容提到了「愚人節由來」、「鳳梨葉可作服飾原料」、「日本發明『節食眼鏡』」及一段分享「父親記憶力衰退的生活點滴」，題材既從生活延伸，又涵蓋日常、科學及文化，活潑且充滿知識性。考題中除了必考單字、片語、轉承詞的運用外，也考出與解讀句型結構相關的題目（如第17題）。

其餘題組部分須按照文意及文章布局的邏輯作答。如26～30題，考生應先理解「節食眼鏡」的原理及使用方式。文意選填各題線索明確，如32題考insist on + Ving的片語、36題考be trusted with，寫到父親因健忘而值得信賴，用字幽默貼切。

▲林熹認為今年學測英文難度平易近人。（圖／記者陳雕文翻攝。）

林熹接著解析，閱讀測驗題組考「天使魚隊伍會隨著雄魚去世而使得雌魚改變性別」、「北美洲圖騰柱的文化意義」、「『餘音繞樑』的現象與原因」，以及「除蟲噴霧的效果探討」。考題的指示明確，不太需要跨行整合資訊，難度適中。考生若有把握先看題目，再回文章找線索，並勾選出相關的段落，必可提高答題速度。46題考文章建構組織，應先看完三段內容，再作整合推斷。

林熹補充說，翻譯題因2018年的交通事件，考出了高鐵的效率及便利性為商務人士通勤的首選。作文則延續去年的「排隊現象」，繼續要求考生寫出台灣味「最讓人引以為傲的兩個面向」，以貼近考生日常生活，讓學生能發揮想像力，介紹並行銷台灣的特色。

對照台灣近年的網紅現象及國際動態，今年學測英文科結合了時事與在地文化，考生只要發表自己所察覺到的，並具體提出自己的見解即可，算是很好發揮的題目。

林熹總結，雖然本次英文科試題屬於中間偏易，但考出了不少片語及搭配用法，若能在閱讀測驗上快速作答，理應有充足的時間將作文寫得更好，是本次考試勇奪高分的關鍵。

▼大學學測登場，第一科考為英文。（圖／記者林敬旻攝）