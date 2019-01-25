學測國文／陸劇「延禧攻略」入題　試考生：趣味不死板

▲大學學測登場，考生考完國文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

學測今（25日）首日登場，第二科考國文（選擇題），大考中心表示，這次試題特色因為重視閱讀素養，因此閱讀題組比重增加，包含文學藝術奠基，及天文與社會科學，擴展閱讀素材的多元性。試考生表示，文言與白話並重，結合電視劇《延禧攻略》，增加題目趣味性。

大考中心表示，整份試題偏重閱讀理解，文言文文章篇幅短小、淺顯易懂，如第6題的2篇文言文文章簡單活潑，容易理解。白話文篇幅適中，包含文意理解及資料統整與分析，靈活生動，如第19題須將文字轉換為變項關係圖。

大考中心指出，全試卷題聚合古今，兼容雅俗，取材以文學、藝術文本奠基，兼及天文與社會科學探究文本。取材也以高中教材選文為基礎，大多是Ａ類選文，如古文30篇和琦君、梁實秋、鍾理和、簡媜、陳列等現代文學作家作品。其中，今年也出現跨領域考題，如11題陳樹菊小行星在2018年正式命名，24題2019年是工業革命代表人物瓦特逝世200週年等。

▲陸劇《延禧攻略》入題，出現在第42題。（圖／記者許展溢攝）

大考中心表示，值得一提的是，人文藝術精神的底蘊也在試題中展露無遺，第27題以「我們都是青少年」為題，探討觀眾、演員和戲劇角色身體中都有著不曾死去的青春，28題至30題以歌手羅大佑的歌承載大時代的滄桑、李宗盛的歌詮釋生命內在的惶恐，兩人的歌召喚讀者的時代意識。另外，夯劇《延喜攻略》出現在第42題。

大考中心指出，這次試題難易度多半為「中」、「中偏易」，因此評估整份試卷的難易度為「中偏易」，並有二大面向，一是閱讀題組較去年9個題組，增加到10個題組，共計26題，就總題數而延約佔了60%。二為素養導向強調反思應用、觸類旁通，整合文章概念與生活環境。

試考生認為，題材特色文言與白話並重，包含圖表判讀、科學與藝術類型相關文章，以及各家學說比較，取材多元，增加題目趣味性不死板，文言文文章篇幅短小，著重考生閱讀理解能力，較無死板的單純記憶題，須透過平時的廣泛閱讀，才能快速理解題目。

其他人也看了...

學測重大違規！試場發現監視設備、考生帶走試題本零分計算

考生情緒不穩、染A型流感 學測首節新增3間備用試場

學測英文／作文「台灣最讓你驕傲的事」 大考中心：題材親切