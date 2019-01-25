鄭麗君遭摑有人挺　馬英九：我被丟鞋為何沒人替我伸冤？

▲前總統馬英九。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九25日晚間接受廣播節目專訪，對於文化部長鄭麗君日前遭摑，各界紛紛力挺，譴責暴力行為一事，忍不住說「我被丟鞋，為什麼沒人幫我伸冤？」希望大家對事情不要有雙重標準。

前行政院長賴清德為九合一大選下台走人，鄭麗君原有意同去，但經蘇貞昌三度慰留下，決議留任，卻在22日出席《關懷演藝人員春節餐會》時，遭不滿「去蔣化」政策的藝人鄭惠中摑巴掌。

對此，馬英九今天表示，竟然大家都認為掌摑不對，「我被丟鞋，為什麼沒人幫我伸冤，對事情不要有雙重標準。」

談到中正紀念堂的存廢或是轉型，馬英九認為，蔣中正是縱橫兩岸的重要政治人物，有功也有過，但對台灣的功大於過，「有一個紀念堂應不為過」。如果文化部想讓紀念堂改名必須修法，可能會引起很大的爭議，想要功過並陳，也可以在紀念堂裡面展出需受批評的項目平衡。

馬英九強調，像是228事件、白色恐怖等，蔣中正身為總統當然要負全責，但並非元凶；另一方面，台灣也在蔣中正的保衛、建設而存下。他處理的原則就是「面對歷史，就事論事、是非分明；面對家屬，將心比心、療傷止痛」。以各國的經驗來看，台灣為了228事件、白色恐怖道歉，並訂定國定假日及賠償，做得不差。