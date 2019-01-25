影／為國防未來50年打基礎　蔡英文喊話：加快飛彈生產速度

政治中心／台北報導

總統蔡英文25日在國家安全會議秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等人陪同下，前往新北市三峽區慰勉「中科院系統製造中心」同仁。她致詞時表示，期許中科院加快量產，包括天弓三型飛彈和雄風三型飛彈，另要加速人才傳承、穩健擴大產官學和海內外的多元合作，為國防產業的未來50年打下基礎。

蔡英文指出，中科院成立50週年，因為中科院的堅持，確保國家可恃的國防戰力。而今，面對一個更為險峻複雜的國家安全情勢，中科院作為全民國防的主力，為未來的50年打下基礎，必須達成三項目標。

首先，蔡英文說，在確保品質的前提下，希望中科加快像是天弓三型飛彈和雄風三型飛彈的生產速度，「我知道，要建造安全的廠庫，培養像是在座各位這樣優秀的技術人才，並不容易。但是，基於國防的急迫需求，中科院必須再拿出過去研發時的勇氣，達成加速量產的目標。」

▲雄三飛彈發射。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）

第二， 蔡英文指出，應加速人才傳承。雖然在過去三年間，中科院系統製造中心，進用了75位新進人員，今年也規劃再進用80人，但這還不夠，如果沒有過去優質的人才，不會有今天的中科院。

最後，蔡英文提到，中科院要穩健擴大產官學和海內外的多元合作。做為國家的行政法人，中科院有改善國防產業環境的使命，透過彈性創新的經營模式，中科院要讓政府國防自主的政策，穩健實現。未來，中科院要多和學術界合作，培養年輕人才，也要帶動國內產業升級，營造正派的產業環境。並透過國際合作，讓中科院和國內廠商，能夠和美國、或世界上其他民主自由國家的國防產業，共同發展。

蔡英文也向中科院同仁喊話，「當你們奮勇向前時，總統是你們的靠山，我們一起打拚，為下一個的50年許下承諾。我們再給自己一個掌聲，為國家加油、為中科院加油好不好？請大家牢記今天我們的承諾。」