超長紅包清單「加一加8萬」...他哭喊吃土！網揭亮點：這位最大包

▲紅包是讓許多人頭痛的過年煩惱。（圖／記者謝侑霖攝）

網搜小組／綜合報導

過年的腳步越來越接近，對許多人來說更困擾的可能是包紅包的問題，許多人有長輩要孝敬，還有晚輩等著伸手要，算一算也是不小的負擔。有網友在臉書社團「爆怨公社」貼出他的紅包清單，加總可能就超過8萬，引起許多人討論與共鳴。

網友在臉書社團「爆怨公社」貼出自己的紅包清單，一長串的親人包含「爺爺、奶奶、外公、外婆、阿姨、舅舅、爸爸、媽媽、岳父、岳母」， 其他部分還有「親愛的、三個女兒、兒子、三名外甥女以及兩名外甥」，網友提到，「吐血吃土的新年又要來了！算一算超過8萬了，2月加上保險、房貸、車貸、生活開銷、紅包、學費......我還是吃土好了」。

▲網友列超長紅包清單。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

這則貼文引起不少共鳴，顯然有許多人也正在為錢包哭泣中，「我也煩惱這個，還要換新鈔」、「出國避難」、「還有土可以吃不錯了」、「小時候希望趕緊過年，長大了希望年趕緊過。」、「還好我窮到連8千都有問題」、「我也煩惱這個，還要換新鈔」。

另外也有些網友給出實際或搞笑的建議，「再多生幾個小孩出來跟親戚互相傷害啊！！顯然四個還不夠！」、「小孩的部份如果對方父母有包給你小孩當然要回包，如果沒有，送超商福袋好吃又好玩」、「 一年一次啦～他們開心最重要」、「長輩3600晚輩1000，有在賺錢的可以不用包」、「心意比較重要啦」、「除父母和岳父母包現金外，其他大人包威力彩，小孩包樂透」、「包給長輩，小孩包心意就好」。



也有人注意到原PO還有包給一位「親愛的」，顯然是老婆，有人提醒「這包記得要最大包」，之後原PO也更新，因為阿姨就像第二個媽媽，還會幫忙帶小孩，而舅舅有時候會到家裡義務幫忙，所以也會包給這兩位長輩。