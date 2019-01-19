藥妝福袋激戰！康是美399元抽名牌包　日藥本鋪888元抽萬元現金

▲康是美推出春節福袋搶市。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

隨著農曆春節將至，不少業者紛紛推出新年福袋搶市，不讓百貨、超商通路專美於前，藥妝通路業者也紛紛推出福袋，讓消費者試試手氣。其中，康是美更祭出最大獎名牌包，而日藥本舖則是一萬元現金。

康是美自即日起首次推出限量福袋，共計限量1萬個，每個售價399元，總商品市價高達近千元，包含購物9折券與UBER乘車優惠，以及抽獎券一張，共95個獎項可抽，其中最大獎是市價15.6萬及7.4萬的精品名牌包/皮夾各1名。

而日藥本舖則將於2月1日推出新春超值限量福袋，限量5萬張，總共三種樣式，每袋售價888元。有機會抽到赴日必買的蒸氣舒緩眼罩、春節遊玩必備足底舒適貼，或是超熱銷膠原蛋白乳霜、明星商品保濕面膜等，每袋至少8樣商品，市價1,888元起，還有機會獲得1萬元現金。

另外，日藥本鋪自即日起還推出「豬事大吉好運刮刮樂」活動，限量5萬張，消費滿888元即可獲得，共有三重中獎機會。第一區有機會刮出折扣優惠；第二區人人有獎，包含ECONECO側背包、特定保健品提貨券500元等；第三區集滿「日、藥、本、舖」即可將IPHONE XR帶回家，市價32,500元。