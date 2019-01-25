　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／基隆比特犬飼主勒令終生禁養！　愛犬遭沒入「不開放認養」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

寵物小組／綜合報導

基隆市中正路393巷附近一隻流浪老狗22日遭比特犬攻擊，滿頭是血倒臥路邊，怵目驚心的畫面被轉發到臉書上後，引起網友群情激憤。基隆市動保所前往了解後將比特犬收容，若有訓練師資格人士願意扶養，待公告後可以前往寵物銀行認養。至於飼主則依違反動保法函送，並勒令終生禁養犬。

▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

▲ 比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」）

基隆市議員張秉鈞指出，經現場了解，因飼主家中裝修，才會導致比特犬跑出家中、攻擊流浪狗。當下飼主立即將受傷浪犬帶往基隆愛犬醫院搶救，可惜最後搶救無效往生。張秉鈞跟飼主溝通後，飼主同意動保所將比特犬帶走，避免憾事再次發生。

▲基隆浪犬遭咬爆倒血泊！　飼主同意動保所將比特帶走。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

▲基隆浪犬遭咬爆倒血泊！　飼主同意動保所將比特帶走。（圖／翻攝張秉鈞臉書）

張秉鈞表示，與動保所溝通後，初步研判此隻比特犬對人並沒有攻擊性。未來比特犬先由動保所收容，若有訓練師資格人士願意扶養養，待公告後可以前往寵物銀行認養。另外動保所會將此案件送至地檢所，並由地檢署依實際情形判定。

飼主所養的比特犬傷害流浪老犬，導致狗狗慘遭奪命，依照《動保法第25條》，最高可處2年以下徒刑，併科20萬到200萬罰金。事實上，這名男飼主於2018年5月，就曾放任自己的比特犬攻擊無辜流浪狗，導致一隻老黑狗被咬到眼睛失明，當時基隆動保所開出3萬元罰單。

根據《聯合報》報導，基隆動保所以動保法將比特犬「沒入」，飼主則依違反動保法函送，並勒令終生禁養犬。比特犬目前收容在動保所寵物銀行，動保所表示，在判決結果未出來前，不開放認養。

ET快訊
他忘記拿太空包下車…幾天後資深菇農讚嘆「台灣農業重大突破」
老闆半夜傳訊「別打混」！超商大夜店員一句神回　老闆踢鐵板

關鍵字：比特犬

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／韓國仙氣正妹旅台掉手機警秒尋回　正妹嬌嗲讚「好棒」

婚外情4年！嘿咻次數多到數不清　人妻：只要到他家就會做！

3個打1個警到場打更兇　惹惱波麗士大人了「開3槍抓人」

新北鶯歌2機車車禍　1男騎士命危送醫！

影／基隆比特犬飼主勒令終生禁養！　愛犬遭沒入「不開放認養」

鮮肉男夜店喝醉坐人行道醒酒　「我來扶他」友人面前遭撿屍

暗黑「王祖賢」賣淫遇奧客「丟500了事」　自曝想得愛滋…是種解脫

70歲水電工好勤奮！到府修完水管...揪美魔女「床上繼續修」

快訊／國3凌晨追撞事故！廂型車狂翻滾朝天5人傷　疑女駕駛打瞌睡釀禍

搜救費用全額付！男違規登北大武山G了　直升機吊掛要價16萬

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

周杰倫見他戴LV圍巾不捨脫：哥買給你！　蕭敬騰秒傳30萬收據請款ＸＤ

Selina一聽「還相信愛情嗎」哭了　任爸自責：我害了妳

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

獨／韓國仙氣正妹旅台掉手機警秒尋回　正妹嬌嗲讚「好棒」

婚外情4年！嘿咻次數多到數不清　人妻：只要到他家就會做！

3個打1個警到場打更兇　惹惱波麗士大人了「開3槍抓人」

新北鶯歌2機車車禍　1男騎士命危送醫！

影／基隆比特犬飼主勒令終生禁養！　愛犬遭沒入「不開放認養」

鮮肉男夜店喝醉坐人行道醒酒　「我來扶他」友人面前遭撿屍

暗黑「王祖賢」賣淫遇奧客「丟500了事」　自曝想得愛滋…是種解脫

70歲水電工好勤奮！到府修完水管...揪美魔女「床上繼續修」

快訊／國3凌晨追撞事故！廂型車狂翻滾朝天5人傷　疑女駕駛打瞌睡釀禍

搜救費用全額付！男違規登北大武山G了　直升機吊掛要價16萬

台北神級水餃店CP值超高　渾圓飽滿內餡超多汁

蘋最慘旗艦機　iPhone XS賣輸iPhone XR

信用卡刷不過惱羞！ 2女竟「摔吸管+爬櫃台」　大鬧美食街

台灣經濟自由度指數勇奪全球10名　「優於日韓」創歷史最佳

獨／韓國仙氣正妹旅台掉手機警秒尋回　正妹嬌嗲讚「好棒」

詹皇、字母哥任全明星隊長　唐西奇球迷投票第3高仍無緣先發

手排愛好者有福了！小改款馬自達MX-5可望在台導入手排版本

台日金融往來密切　日本鹿兒島銀行將來台設據點

信義區最潮運動場現身新光三越A11　屋頂籃球場、LIVE音樂舞台網美瘋打卡

13.8萬學測考生出動「走廊猛K祕笈」　學生5科全考：多保障

輔大電競正妹外型超逆天　玩家暴動：支持本土！

社會熱門新聞

養1年才知是比特犬　飼主開門牠..

水電工修水管　揪美魔女床上一起..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤2..

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認..

搜救費用全付！男違規登北大武G..

快訊／國3凌晨追撞5傷　廂型車..

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工..

飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路..

10醉男「壓頭撞奶」尾牙失控！..

鮮肉男夜店喝醉　坐人行道遭撿屍

暗黑「王祖賢」賣淫　遇奧客丟5..

基隆比特犬飼主　函辦終生禁養

飼主放任比特咬死浪浪　可關2年..

更多熱門

相關新聞

比特犬狠咬死浪浪　這5類犬生性也兇猛

基隆日前發生疑因飼主家中裝修，導致比特犬跑出去，將在當地生活10幾年的流浪老狗咬到爆頭流血死亡，引發民眾群起激憤。農委會表示，比特犬本來就是一種具有非常強烈攻擊性動物，特性是服從主人，根據動保法規定，出入公共場所，都必須採取適當防護措施，否則咬傷他人最高可處15萬元罰鍰。

養1年才知是比特犬　飼主開門牠溜出釀慘劇

基隆比特去年狠咬！黑姥姥至今仍怕狗

動保所帶走比特犬　交專家認養

基隆比特咬爆浪浪　動保所帶走了

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

4點收工成最後通告！臨演凍死街頭

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

馮偉衷為何被輾斃？軍方曝事發原因

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

越幸福愈笨！愛上就犯傻5星座：巨蟹談戀愛智商就歸零

男屎尿漏4年醫院全拒收　暖醫花8小時手術

《小女花不棄》床戲外洩！

男持刀當街殺2童　母浴血跪地痛哭

網友後悔韓國瑜當選！藍營議員讚：字字深刻

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面