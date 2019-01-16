以為到英國當麻豆 羅馬尼亞女為還債 被逼賣淫10年

▲海倫娜說，就算鄉生活再苦，也不願再過在英國那惡夢般的日子。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

羅馬尼亞一名女子為了追求更好生活，被人口販子哄騙說要帶她 往英國當模特兒。未料抵達英後因為欠下蛇頭3000英鎊(約13.5萬元新台幣)的機票及食宿費，結果被迫下海賣淫還債。

她一下海就長達10年，期間更染上毒癮，所幸最終逃離魔掌。如今她表示就算家鄉生活再苦，也不會重蹈在英國惡夢般的覆轍。

今年30歲的海倫娜( Helena)說，10年前有人跟他的家人接觸，說她長得很漂亮，可以帶她到英國當模特兒。 她當時認為這是個展開新生活的好機會，毅然應諾去了英國。

剛開始時她被誘勸拍下內衣性感照。但由於她欠蛇頭大筆錢，後者就將她的照片PO上妓女網頁，逼她走上皮肉生涯。 蛇頭甚至恐嚇她，如果不順從，就要殺害她的家人。為了進一步控制她，更每天給她海洛英，讓她染上毒癮。 所幸後來海倫娜在英國一名尋芳客的協助下終於逃出魔掌，

海倫娜表示，羅馬尼亞的生活或許困苦，但都比不上她在英國過去10年所遭遇的惡夢般生活。 但海倫娜的遭遇並非單一案例。據《全球性貿易報告》估計，被販賣人口組織誘騙到英國賣淫的女子當中，40%來自羅馬尼亞。