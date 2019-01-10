摧花DJ聖誕姦殺女教師 比對姊妹DNA 偵破27年懸案

▲羅伊姦殺女教師蜜拉克(左)27年後，終於法網難逃。(圖／蘭開夏郡警方檔案照)

國際中心／綜合報導

拜科技進步所賜，詐多懸案在多年後也能夠水落石出，讓正義得以伸張。美國賓夕法尼亞州一名DJ羅伊(Raymond Rowe)在27年前姦殺一名女子後逃逸，警方苦若追查多年毫無結果。

但近期警方從基因檔案庫發現羅伊姊妹的血液樣本後，讓案情露出曙光，最終得以破案。羅伊後來被捕，周二(8日)他承認一級謀殺罪，可能被判無期徒刑。

今年50歲的羅伊在1992年聖誕節前夕，強行闖進小學教師蜜拉克(Christy Mirack)位於蘭開夏市的家中，性侵了她。後來又不斷虐打對方，造成她嚴重受傷。最終，飽受折磨的蜜拉克被勒斃，年僅25歲。

羅伊犯案後逃逸，警方多年來一直直無法鎖定嫌犯。不過警方保留了現場留下的部分DNA。近年來，可以讓人們追溯家族族譜的基因檔案庫GEDmatch成立。羅伊不知道的是：他有一名「半血緣關係」(同父異母或同母異父)的姊妹。這名姊妹有把她的DNA樣本傳給GEDmatch。

去年警方從GEDmatch網站裡找到羅伊這名姊妹的樣本，跟當年在現場留下的DNA相近，比對之下得以鎖定羅伊涉嫌重大。 警方後來收集羅伊家裡的垃圾，從一個保特瓶及一坨口香糖獲得到他完整的DNA樣本，最終在去年6月將他逮捕。