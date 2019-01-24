加國駐華大使挺孟晚舟：她有充分理由反對引渡美國

▲加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

加拿大駐華大使麥家廉 （John McCallum）22日表示，華為公司高管孟晚舟有充分理由反對被引渡美國，希望她能很快獲釋，論據包括孟晚舟案的治外法權問題，以及本案所涉及的伊朗制裁問題等。據了解，麥家廉的這番言論被前任大使評為「令人難以置信」。

《參考消息》報導，麥家廉於1月22日在加拿大安大略省馬克姆舉行的新聞發佈會上表示，美國的引渡要求存在嚴重缺陷，「我認為，她（孟晚舟）有強有力的反對引渡的論據。第一，美國總統特朗普的言論顯示孟晚舟事件受到政治影響。第二，孟晚舟事件有一個治外法權的問題。第三，孟晚舟事件涉及有關伊朗製裁問題，而加拿大並沒有簽署對伊朗製裁的決議。所以，我認為，她可以在法官面前提出一些強有力的論據。最終法官將決定是否引渡孟晚舟。」

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

據指出，麥家廉也表示，在被引渡前，孟晚舟還有權向加拿大最高法院提出上訴。據了解，加拿大前駐華大使戴維·穆羅尼稱麥卡勒姆的言論「令人難以置信」。

大陸外交部發言人華春瑩23日表示，美方聲稱要向加拿大提出的引渡請求，實質上是涉及美國對伊朗製裁法案問題。但是正如大家所知，華為已多次聲明其遵守業務所在國的所有適用法律法規。

華春瑩強調，中方反對美方在聯合國安理會框架外對伊朗實施單邊製裁的立場是一貫的，在安理會框架外對伊朗實施的單邊製裁，本身就不符合國際法，遭到了全世界包括美國盟友的反對，加方在這個問題上也是持反對立場的。

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