　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

加國駐華大使挺孟晚舟：她有充分理由反對引渡美國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

加拿大駐華大使麥家廉 （John McCallum）22日表示，華為公司高管孟晚舟有充分理由反對被引渡美國，希望她能很快獲釋，論據包括孟晚舟案的治外法權問題，以及本案所涉及的伊朗制裁問題等。據了解，麥家廉的這番言論被前任大使評為「令人難以置信」。

《參考消息》報導，麥家廉於1月22日在加拿大安大略省馬克姆舉行的新聞發佈會上表示，美國的引渡要求存在嚴重缺陷，「我認為，她（孟晚舟）有強有力的反對引渡的論據。第一，美國總統特朗普的言論顯示孟晚舟事件受到政治影響。第二，孟晚舟事件有一個治外法權的問題。第三，孟晚舟事件涉及有關伊朗製裁問題，而加拿大並沒有簽署對伊朗製裁的決議。所以，我認為，她可以在法官面前提出一些強有力的論據。最終法官將決定是否引渡孟晚舟。」

▲▼華為公主，孟晚舟。（圖／美聯社）

▲孟晚舟。（圖／美聯社）

據指出，麥家廉也表示，在被引渡前，孟晚舟還有權向加拿大最高法院提出上訴。據了解，加拿大前駐華大使戴維·穆羅尼稱麥卡勒姆的言論「令人難以置信」。

大陸外交部發言人華春瑩23日表示，美方聲稱要向加拿大提出的引渡請求，實質上是涉及美國對伊朗製裁法案問題。但是正如大家所知，華為已多次聲明其遵守業務所在國的所有適用法律法規。

華春瑩強調，中方反對美方在聯合國安理會框架外對伊朗實施單邊製裁的立場是一貫的，在安理會框架外對伊朗實施的單邊製裁，本身就不符合國際法，遭到了全世界包括美國盟友的反對，加方在這個問題上也是持反對立場的。

►►美將向加提出引渡孟晚舟　陸外交部：敦促加方立即釋放

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業
影／遊覽車輾斷11歲單車男童手臂　司機下車塞300元就跑了

關鍵字：孟晚舟,華為,麥家廉,John McCallum

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

香港房價連9年全球最貴負擔　睡劏房之外還有「麥難民」

華為摺疊螢幕5G手機2月發布　搭載晶片巴龍5000「耗能更低」

不可縱容其操控選舉！楊志紅：戴耀廷煽動對抗顛覆國家

海基會就是娘家　小英春節前對陸配溫情喊話

加國駐華大使挺孟晚舟：她有充分理由反對引渡美國

華聞快遞／15省份上調最低工資標準　上海1.1萬元居首位

影／馬雲公開「徵人訣竅」：要找聰明＋樂觀的！癌症能救、蠢沒辦法

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

台灣貨物首次在廈門過境　轉搭「中歐班列」前往德國漢堡

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

香港房價連9年全球最貴負擔　睡劏房之外還有「麥難民」

華為摺疊螢幕5G手機2月發布　搭載晶片巴龍5000「耗能更低」

不可縱容其操控選舉！楊志紅：戴耀廷煽動對抗顛覆國家

海基會就是娘家　小英春節前對陸配溫情喊話

加國駐華大使挺孟晚舟：她有充分理由反對引渡美國

華聞快遞／15省份上調最低工資標準　上海1.1萬元居首位

影／馬雲公開「徵人訣竅」：要找聰明＋樂觀的！癌症能救、蠢沒辦法

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

台灣貨物首次在廈門過境　轉搭「中歐班列」前往德國漢堡

人妻懷孕告喜訊！他流下「綠色眼淚」隱忍2月　絕地復仇讓小王跪了

刺激內需　國發會：要靠汰換舊家電及國內旅遊刺激內需

《SKY Castle》顧人怨藝瑞私照曝光　清新美貌網驚：首爾醫大校花！

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

快訊／還有7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業

華為5G晶片巴龍5000亮相！余承東預告MWC 2019發表首款5G折疊螢幕手機

厄文抱病傳簡訊指導　羅齊爾本季得分新高及綠衫軍5連勝

小嫻接回及胸長髮！　「對比照曝光」秒變回女神樣

超人氣「壽司郎」130種壽司任你選　必吃醬烤日本產貝柱

板橋「後埔戰鬥雞」爆用過期肉！連工廠都是假的　網：從小吃到大

大陸熱門新聞

「骨癌正妹」羽毛球女神爆紅！

牌友紫瞳發威狂自摸！隱形眼鏡發..

被父母催婚！她P圖劉昊然為男友

媽帶孩子溜冰…驚見冰下藏老人屍..

穿尼龍外套搬貨　他一踩瞬間爆炸

30萬粉「Coser櫻姬」賣淫..

微軟共建　南沙獨角獸牧場聚焦人..

女信徒指控第17世噶瑪巴「夜闖..

上海迪士尼推「動物方城市」園區

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

馬雲談徵人：癌症能救、蠢沒辦法

阿北118張色情光碟過年　收藏..

大媽「好心」扶老翁過馬路　竟然..

加大使怨美國：你們提要求，我們..

更多熱門

相關新聞

3月提出陸資3C產品黑名單　行政院證實

以保障國家安全為由，目前美國及日本政府已經禁止公務人員使用華為手機，我國也考慮跟進，將擴大全球封殺華為陣線。對此，行政院發言人Kolas Yotaka24日指出，「國安沒有灰色地帶！」預計1月底推出各機關使用中資產品的處理原則，3月份會公布廠商名單。

徐國勇：全世界都在禁華為表示有點問題

推中資產品處理原則　最快一月底封殺華為？

政府帶頭禁用華為手機　王文淵：選大陸手機是拍照功能好

加大使怨美國：你們提要求，我們付代價

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面