委內瑞拉若爆發內戰　「美國朋友」將入侵推翻馬杜洛

▲委內瑞拉反對派領袖、國會議長瓜伊多揭竿而起，要跟馬杜洛對著幹。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉因總統馬杜洛(Nicolás Maduro)連任的合法與否引發政治危機。國會議長兼反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)周三(23日)自行宣誓出任「看守總統」，為本來已經很混亂的委國政局投下一枚震撼彈。

有外交專家警告：馬杜洛從不輕言放下權力，眼前的政治危機可能進一步引發內內戰。另有分析家指出， 美國總統川普可能會趁機發動「代理人戰爭」，唆使拉丁美洲的盟友 出兵委內瑞拉，推翻馬杜洛政權。

美國前外交官賈塔拉斯(Jim Jatras)接受俄羅斯媒體訪問時說，馬杜洛會竭盡所能保護他自認的權位，捍衛過程中必將帶來對抗與暴力、甚至最終引爆內戰。他說：「如果軍隊或警察分裂，這個國家 將爆發非常嚴重的暴力衝突。」

他又說，如果緊張局勢在人為操作下持續升溫，他不會感到驚訝，因為屆時馬杜洛會被指控是「屠殺人民的屠夫」，外界即可採取更強硬的手段介入。

美國著名作家兼記者布魯門索(Max Blumenthal)指出，美國為扶持瓜伊多，可能會秘密唆使拉丁美洲盟友出手「料理」馬杜洛，而擔任這個角色的，很可能是哥倫比亞或巴西。

他又說，委內瑞拉軍方絕對忠於馬杜洛，加上當局還有一支尚未被動用的民兵，一旦反對派訴諸暴力，必將引發大規模流血衝突。布魯門索補充說，反對派大多使用自製武器，很難有像敍利亞反抗軍那樣的武裝力量。川普承認瓜伊多的臨時總統地位，儘管滿足了反對派，但目前僅限於象徵性的支持， 因為反對派還沒準備好接管政府。