委國缺糧人民出逃！總統馬杜洛將就任　拉美國家齊轟「交出政權」

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）繼5月再度贏得6年任期後，將於10日宣誓就職，但由幾十個拉丁美洲國家及加拿大組成的「利馬集團」（Lima Group）4日卻跳出來反對，發表決議文質疑馬杜洛第2任期的合法性，逼他交出政權。

▼委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）。（圖／CFP）

據《福斯新聞》報導，56歲的前公司司機馬杜洛，2013年接替察維斯（Hugo Chavez）成為總統，儘管上次大選獲得580萬票，遙遙甩開挑戰者法隼康（Henri Falcon）的180萬票，仍遭選委會質疑，指出這場選舉投票率僅46.1%，遠低於2013年總統大選的80%。在野黨宣稱這個數字經過膨脹，實際投票率僅接近30%，低投票率和總票數代表馬杜洛的領導能力更加不穩。

▲委內瑞拉移民潮。（圖／達志影像／美聯社）

長期的經濟危機讓許多民眾逃往鄰國，由加拿大、阿根廷、巴西、哥倫比亞祖成的「利馬集團」4日在秘魯集會，商討如何對抗越來越專制的馬杜洛，且發表聲明呼籲馬杜洛不可以宣誓就任，必須把政權交給反對派控制的國會，直到崇心舉行一場公正的選舉。

「只有盡快恢復民主和尊重人權，才可能解決委內瑞拉腐敗的政治、經濟、社會和人道危機。」儘管美國並非「利馬集團」的成員，國務卿龐培歐仍出席此次會議，讓委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）在推特上痛斥「利馬集團」根本受美國總統川普操控。

▲面對國內醫療資源缺乏，委內瑞拉20 歲孕婦羅培茲遠赴巴西生產。（圖／路透）

「利馬集團」的主旨是為委內瑞拉為機找到和平解決之道，成員包括阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥、巴拿馬、巴拉圭和秘魯。該集團禁止委國高官入境，並凍結他們的海外資產，決議文支持將馬杜洛以違反人道罪名送交國際法庭審判。

▼委內瑞拉母女步行逃往祕魯。（圖／達志影像／美聯社）



委內瑞拉（Venezuela）國內爆發嚴重經濟危機，民不聊生、食物及藥品短缺以至逾200萬人民逃往鄰國，在這樣的情況下馬杜洛之所以還能連任，是因為選舉委員會禁止全國最大在野政黨參選，也禁止幾位關鍵政治人物參加；對反政府抗議活動的野蠻鎮壓、逮捕活躍人士及領袖，都進一步削弱了反對勢力。

無視人民的痛苦不堪，馬杜洛夫妻甚至在日前還爆出離譜事件，運用從國民身上偷來的錢，訪問中國結束後回程過境土耳其時，到全球最高檔的餐廳大啖牛排，是不知民間疾苦的最加證明。

▼委內瑞拉總統到「灑鹽寶貝」的餐廳用餐，飽受批評。（圖／翻攝自推特）