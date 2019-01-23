桃園春聯題字　王孝堂方立權揮毫「諸事大吉、珠圓玉潤」

▲2019桃園春聯題字，由書法家王孝堂、方立權揮毫「諸事大吉、珠圓玉潤」。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節家戶依習俗都要張貼的春聯，桃園市政府23日發表2019年己亥豬年春聯「諸事大吉」、「珠圓玉潤」2款，由桃園在地書法大家王孝堂、方立權兩位大師揮毫題字，即日起至市政府一樓服務台免費索取，數量有限，贈完為止。其中，「諸事大吉」是市長鄭文燦和議長邱奕勝共同聯名，市府也將透過區里系統發送。

市長鄭文燦表示，2019已亥豬年春聯由桃園在地書法大家王孝堂、方立權兩位大師揮毫題字，幾經思量最終選出「諸事大吉」、「珠圓玉潤」兩款作為今年春聯主題。「諸事大吉」，希望桃園平安發展，市民一切順利；「珠圓玉潤」，出自唐朝詩人張文琮《詠水詩》：方流涵玉潤，圓折動珠光，比喻像美玉潤澤，代表圓融、美好、和諧之意。

鄭文燦說，桃園重視發揚書法文化，漢字藝術底蘊深厚，書法是文化素養表徵。書法美術館今年即將在青埔橫山書法公園開幕，今年春聯大賽同樣備受矚目，預估將有萬人參與，他也鼓勵各局處首長閒暇之餘也可以練練書法。

市府秘書處長顏子傑表示，此次邀請兩位在地書法家王孝堂、方立權揮毫題字，春聯的題字、篆刻全權尊重大師發揮，兩位皆有深厚書法底蘊、篆刻技術，獲獎無數外，在書法領域研究、創作、推廣貢獻甚深，並致力於書法藝術傳承，助於帶動桃園書法風氣。