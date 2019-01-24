苗栗警破門逮6賣淫泰女　2個在「西勢美」也落網

▲警方拂曉出擊，破獲持觀光護照來台賣淫女子，查獲6名泰國女子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市警方24日清晨持搜索票前往苗栗市中山路一棟大樓，查緝持觀光護照來台賣淫的女子，並請消防隊破門而入，泰女睡夢中驚醒，當場查獲6名泰國籍的外籍女子和在「西勢美」賣淫的2名泰女，也一併逮捕連姓男子和許姓老鴇，最後依法移送法辦。

▲警方請消防隊破門，當場逮獲賣淫泰女。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方表示，這6名持觀光護照來台的泰籍女子躲藏在苗栗市一棟大樓內，警方接獲通報前往查緝，但女子堅持不開門，警方最後向消防隊求助前來破門，經過一個多小時的破門行動後，逮捕正在睡覺的6名泰女及連姓男子與許姓老鴇，及在「西勢美」被逮的2女，共8名泰籍女子。

▲持觀光護照來台賣淫的泰女，藏匿於苗栗市一棟大樓內 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警局行政科長朱添助指出，縣警察局鎖定有多次媒介外籍女賣淫的許姓女子（36歲）與連姓男子（36歲）夫妻合夥，引進泰國籍妙齡女子，以假觀光方式入境，停留14天內密集賣淫，並租用苗栗市一棟出租套房大樓充當淫窟，負責接送苗栗各地賣淫，日前聲名大噪的「西勢美」也有其集團蹤跡。

朱添助說，泰女供稱每次15分鐘性交易，收費 1300~1600元不等，每次實拿只有700元左右，其餘都被連男夫妻拿走；警方依法將8名泰女遣送出境，3名台灣籍嫌犯依妨害風化罪嫌移送檢方偵辦。

