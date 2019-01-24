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台灣貨物首次在廈門過境　轉搭「中歐班列」前往德國漢堡

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▲廈門海天集裝箱碼頭,龍門吊。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲集裝箱碼頭。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門海關日前辦理了首批來自台灣的過境運輸貨物，貨物目前已完成關鎖施封，於17日搭上中歐班列前往德國。這批貨物是由台中經水路運輸從廈門的東渡海關入境，再從廈門搭中歐班列前往漢堡，預計只需要約17天就能抵達。

廈門海關2018年底獲批開展來自台灣及東南亞等地的集裝箱貨物過境運輸業務，並在12月25日辦理了第一批搭乘中歐班列的過境運輸貨物。中歐班列運營方表示，貨物通過船期最快的貨輪來到廈門，再搭西向中歐班列發往歐洲，這比傳統的海運模式，全程預計可節省兩個星期的時間。

而來自台灣的第一批集裝箱共有3箱，主要裝載的是窗簾，重達37.3公噸，從台中上船，花費1天抵達廈門的東渡，完成各項申報後，再搭海投集團運營的中歐（廈門）班列駛向德國漢堡，預計約17、18天可抵達。

▼中歐班列。（圖／視覺中國）

▲▼中歐班列。（圖／CFP）

中歐班列的便捷近年受到台商的關注，從事顯示器產業的冠捷（AOC）從2017年起透過中歐班列將產品運往歐洲，至今已經運送了近3000個貨櫃。冠捷科技的副總裁王必祿先前曾表示，中歐班列把運送時間縮短了三分之二，對時間、成本及資金的周轉都有很大的助益。

廈門市台商協會長吳家瑩也指出，廈門是海上絲綢之路和陸上絲綢之路的交匯點，廈門的台資企業正在主動融入一帶一路的建設，組建了「一帶一路委員會」，未來也將與兩岸多家貿易促進機構簽署了合作協議，組團走向一帶一路，共同開拓沿線國家和地區的商機。

中歐班列運營方強調，廈門中歐班列將聯手福建「絲路海運」推進與台灣、香港、日本以及東南亞各地區的企業合作，推動貨物國際中轉，積極踐行「一帶一路」倡議。

▲廈門海天集裝箱碼頭,龍門吊。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：中歐班列,一帶一路

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