生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

腸病毒疫情升溫已釀9死！「1縣市」爆停課潮逾600班淪陷

▲桃園市衛生局提醒，家長應教導學童注意個人衛生、勤洗手等原則。（圖／記者沈繼昌攝）

▲腸病毒海嘯！桃園「92班」學校緊急停課。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

國內腸病毒疫情持續延燒，尤其在校園群聚傳播壓力下，各地停課班級數持續攀升。據桃園市衛生局統計，桃園地區的腸病毒疫情尤其嚴峻，近五週內因疫情停課的班級已高達92班，今年以來累計停課總數更突破600班。此外，衛生福利部疾病管制署（疾管署）同步示警，全國腸病毒感染併發重症確定病例已累積19例，其中包含9例死亡，創下近6年同期最高紀錄，防疫工作不容輕忽。

桃園市的腸病毒疫情已連續多週超過流行閾值。依據衛生局監測資料，自今年第44週（10月26日）至第48週（11月29日）期間，桃園市健保門急診的就診人次已連續五週超過流行閾值的1,200人次。在傳染力極高的腸病毒影響下，桃園市在近五週內，因腸病毒停課的班級數達到92班，所有受影響學生需停課7天以避免病毒擴散。若將時間拉長來看，今年截至12月1日，桃園市因應腸病毒疫情，累計停課班級總數已達607班，凸顯了地方學童群聚感染的嚴重性。衛生局呼籲，家長務必堅守「生病不上學」原則，這是遏止疫情在校園傳播的最重要防線。

除了地方停課警訊外，全國的重症監測數據同樣令人擔憂。疾管署表示，第48週全國門急診就診人次仍維持在11,913人次的高點。今年累計的19例腸病毒感染併發重症確定病例，以及其中9例死亡的數字，已成為近六年的同期新高。

在這些重症個案中，又以感染伊科病毒11型（17例）佔了絕大多數，其次是克沙奇A16型和克沙奇B5型各1例。特別令人擔憂的是，新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計已達15例。疾管署強調，社區流行的主要型別雖然以克沙奇A6型為大宗，但伊科病毒11型對新生兒的威脅性極高，病程發展快速，可能迅速演變為心肌炎、腦炎等多發性器官衰竭等重症，威脅生命。

腸病毒傳染力極強，容易透過飛沫或接觸傳播，成年人雖多半症狀輕微、不易與一般感冒區分，但仍可能將病毒傳染給家中幼兒。衛生局提醒，家長返家後應先更換衣物並澈底洗手，再接觸家中幼兒。

疾管署特別對5歲以下嬰幼童這個重症高危險群提出呼籲：一旦感染腸病毒，家長應密切留意，若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等任一重症前兆病徵，必須立即將孩子送往大醫院接受緊急治療，爭取黃金治療時間。

 

流感增21重症15死！疾管署估本周疫情升溫

流感增21重症15死！疾管署估本周疫情升溫

疾病管制署監測顯示，上週新增21例流感併發重症另有15例死亡；另上週類流感門急診就診計8.5萬人次，雖然較前一週略降，但疾管署副署長林明誠指出，流感疫情預估本週開始升溫，且年末出遊及聚餐等活動多，可能增加疾病傳播風險，加上打疫苗需要2週才能產生足夠保護，提醒符合資格民眾及早施打。

台大外籍生染肺結核　石崇良：匡列900名密切接觸者

台大外籍生染肺結核　石崇良：匡列900名密切接觸者

桃園腸病毒高峰期　衛生局籲落實「生病不上學」

桃園腸病毒高峰期　衛生局籲落實「生病不上學」

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」

赴日注意！日本1周「19萬人染流感」

「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣情況曝

「變種K分支」讓日本流感爆發！台灣情況曝

