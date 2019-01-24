「自走砲輾壓上半身」男偶像服役期間遭輾斃　粉絲心碎悼念

▲馮偉衷服役期間不幸遭自走砲輾斃。（圖／取自馮偉衷ig）

國際中心／綜合報導

新加坡新生代男演員馮偉衷23日傳出，服役期間在紐西蘭進行訓練時，意外遭到自走砲輾過，傷勢嚴重，在經過三次的緊急手術後，仍然不幸身亡，得年29歲，消息傳出後，震驚新加坡娛樂圈。據了解，包括馮偉衷在內，在服役期間喪命新加坡國民9個月內已有4人。

根據《中國報》報導，馮偉衷1月初在紐西蘭懷烏魯參加代號為「霹靂戰士」的軍事訓練，但卻在維修155毫米榴彈砲車時，意外遭砲車輾過上身，胸部與腹部重傷。事發時，馮偉衷意識清醒，馬上被直升機送往附近醫院緊急救治，情況雖曾一度好轉，怎知卻在第三次手術後，情況危急，轉入加護病房，且須依靠儀器維持心肺功能。

新加坡國防部23日證實，馮偉衷在歷經多日的搶救後，仍然回天乏術，在23日晚上8時45分離開人世。馮偉衷的藝人女友胡佳琪不捨的在臉書上表示，「這一生沒有福氣當你的妻子，我們來生一定要當夫妻。」字裡行間透露出滿滿的悲傷與不捨。

另一方面，除了馮偉衷之外，新加坡在9個月內已經發生3起士兵慘死意外，年僅19歲的李函軒在參加8公里快步行軍時，出現「熱損傷」中暑症狀，搶救12天後仍不治身亡。而22歲的劉凱與郭儼進則分別因遭戰車衝撞、溺斃等意外死亡。