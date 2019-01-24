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日薪83塊台幣！剛果童工「吸毒粉塵+工時12hr」　只為挖「鈷」求生存

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▲▼鈷。（圖／翻攝自維基百科）

▲鈷。（圖／翻攝自維基百科

國際中心／綜合報導

鋰電池現在被廣泛使用在手機、筆電甚至是被用來幫電動車充電，而構成鋰電池最重要成分的「鈷」，你知道是怎麼來的嗎？位於非洲中部的剛果民主共和國有很多礦山，許多年紀未滿10歲的小孩，每天為了2英鎊（約83塊台幣）的生活費，在礦坑裡工作12個小時，更有人被毒品控制，要在埋有地雷、85英尺（約25公尺）深的地下深處挖礦，若是不從就很有可能遭到毆打或是被狗咬，導致這些年紀即小的孩子出現流鼻血、瘦弱、全身是傷的狀況。

根據外媒報導，剛果的礦產供應量占全世界的60%，大多數被中國的公司所擁有，許多電話製造業痛苦地指出，他們盡量避免向使用童工的公司購買礦源，但是剛果等國家的不透明供應鏈，讓他們無法確定「鈷」的來源。

國際特赦組織在2016年時發現，全世界沒有一個國家在法律上，要求礦業公司公開報告其「鈷」的供應鏈。一名在礦地工作的少女格雷斯（Grace Baswampeta）表示，她從7歲開始在進入礦地工作，每天工時12個小時，工作時只能待在有毒的礦物粉塵的地方呼吸，使得她的鼻子裡會出現流血的症狀；而挖礦時必須使用徒手，如果挖太慢就會被衛兵惡狠狠地毆打。

格雷斯是當地4萬名每天收入僅有2英鎊的少年之一，他們不是要找高價的黃金和鑽石，而是為了在現在社會極受歡迎的東西—藍灰色的鈷。其中有一些人被迫吸食毒品，然後進入充滿危險的地下，花費數小時在漆黑、狹窄、無法站立的地道中挖掘，而且過去已經有好幾條地道坍塌，活埋了許多人。

另一名孩子亞尼克（Yannick Tshisola）在父母離婚之後，帶著生病的祖母到礦場開始工作，那時的他只有14歲，他必須找到工作才能為家人買食物和水，而且需要擁有快速學習的能力，否則就會遭受暴力對待；儘管如此，他還是沒天沒夜的工作了3年，每天可以拿到4英鎊（約165元台幣）或是5英鎊（約206元台幣）的錢，但最終還是取決於礦主想支付多少的費用。

不過幸運的是，亞尼克被當地的慈善機構「The Good Shepherd」救援，並被送去接受醫療護理，現在正在接受培訓，預計可以成為一名機械工程師。剛果民主共和國南部科盧韋齊（Kolwezi）的「好牧人兒童保護計畫（the Good Shepherd Programme）」經理倫格（Jean Leng）說，這些挖礦的小孩在找到鈷之後，會拿去給礦業公司的代表，談判決定這塊礦物值多少錢，但是從小孩所提供給他們的消息來看，公司似乎是利用了孩子們，而且沒有任何可以保護小孩的系統；在礦場的工作情形令人震驚，因為有些被雇來的士兵，或是那些要求小孩進入礦坑的人會襲擊孩子們，甚至是放狗去咬人。

根據國際特赦組織在2016年發布的報告，在剛果礦場中最大的公司是「剛果東方礦業國際公司」，這是中國浙江華友鈷業公司的子公司，該公司為蘋果、戴爾、惠普、華為、微軟、三星等公司供應產品。國際特赦組織研究員羅倫（Lauren Armistead）說，雖然近來供應鏈的透明度變高，但進展有限，其中表現最好的是蘋果公司，而最差的則是華為和微軟；這些科技公司應該相當清楚，許多兒童被派去找礦物更因此死亡。

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關鍵字：,剛果,童工,剝削

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