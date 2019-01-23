人造衛星排出品牌Logo　俄國廣告技術惹議：製造更多太空垃圾

▲俄羅斯新創公司希望將廣告帶上天。（圖／翻攝自Facebook／StartRocket）



國際中心／綜合報導

日常生活中隨處可見各種形式的廣告，現在廣告業者更將腦筋動到「天空」上，俄羅斯一間新創公司決定在2021年前，透過小型人造衛星，在空中打造大型廣告看板，未來只要在晚上抬頭看，就能看到夜空中閃爍著巨大的品牌Logo，如麥當勞、可口可樂或肯德基。雖然這項技術尚未正式提供服務，但已經有科學家擔心會製造更多太空垃圾。

俄羅斯新創公司StartRocket正在全力發展太空廣告技術，他們計畫透過發射火箭，將數十枚重量僅1公斤的立方衛星（CubeSat）發射至離地面450公里的軌道上，利用立方衛星上的反射風帆，將太陽光反射回地球，這些風帆都可以獨立控制位置與方向。透過移動這些立方衛星，可以在天空中拼湊出不同的圖案，StartRocket表示，這項技術除了廣告用途外，也能作為緊急通報使用。

▲透過立方衛星投射廣告。（圖／翻攝自Facebook／StartRocket）



也有不少科學家反對這項技術，密西根大學的天文學教授塞澤爾（Patrick Seitzer）認為，這項技術沒有科學和國家安全價值，加上太空的空間已經越來越擁擠，光是美國空軍紀錄在太空軌道上的物體就有2萬個，其中只有10%是仍在運轉的衛星，其他皆為舊火箭及廢棄的衛星。雖然StartRocket表示太空廣告只在早晨、黃昏或晚上某些時段投放，但專家仍擔心會導致更嚴重的光害問題。

最後即便這項技術可行，在發射前仍須通過各國監管機構的審核，例如這些衛星或是亮光，是否會造成國安、飛安問題。現階段社會大眾對於將天空變成另外一個廣告場域，也多保持反對的態度，看來各大品牌要讓Logo照亮夜空，還需要一段時間。